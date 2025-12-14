Una empresa abrirá sus puertas en Plaza Huincul en el 2026 con más de 100 puestos laborales directos

La ciudad avanza en la radicación de una nueva industria en su parque industrial, con fuerte impacto en empleo y desarrollo.

El intendente de Plaza Huincul Claudio Larraza recorrió junto al empresario Franco Andreani los avances de la planta Plastiferro , que la firma construye en el Parque Industrial Provincial. La obra, que ya muestra un importante grado de avance, representa una de las inversiones privadas más relevantes del último tiempo para la localidad.

Larraza destacó el rol estratégico del proyecto: “Esta es una obra imponente y refleja nuestro eje de gestión: la generación de puestos laborales a partir de nuevas inversiones. Agradecemos a Franco y a su equipo por elegir Huincul. Este parque industrial será un punto geográfico clave para el desarrollo de la provincia, con salida directa hacia rutas Nacional 22 y Provincial 17 , vinculadas a Vaca Muerta”.

El jefe comunal resaltó además que ante estos avances existen otras 11 empresas interesadas en radicarse en el PPI de Huincul, acompañado por la fuerte apuesta en formación y entrenamiento que el Ejecutivo municipal impulsa a través de la subsecretaría de Capacitación. También anticipó las gestiones con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la firma Bentia (concesionaria del ex octógono fiscal) para realizar un acceso directo exclusivo para el tránsito pesado desde el parque hacia la ruta 17 norte, optimizando la logística industrial y descomprimiendo la circulación vehicular en la ciudad.

Por su parte, Franco Andreani explicó la decisión de apostar por Plaza Huincul: “Conocemos la provincia desde hace décadas. Evaluamos otras opciones, incluso una nave ya disponible en San Luis, pero decidimos invertir aquí. Huincul tiene historia, una ubicación estratégica y un acompañamiento permanente del municipio”.

Plastiferro producirá un insumo innovador para tuberías de petróleo y gas, con impacto ambiental positivo y alto valor para la industria energética. La empresa estima comenzar las primeras pruebas en marzo del 2026 y proyecta cortar cinta en abril, coincidiendo con el 60° aniversario de la ciudad.

En relación con el empleo, Andreani sostuvo que el recurso humano será todo de Plaza Huincul, con programas de capacitación conjunta. La operación iniciará con 40 trabajadores por turno, con posibilidad de ampliar hasta 120 trabajadores en tres turnos, más 60 a 70 puestos de trabajo en campo.

El intendente Larraza afirmó que la obra ya está generando empleo local en su etapa de construcción y subrayó que este tipo de inversiones “confirman el potencial industrial de Plaza Huincul y consolidan nuestra política de desarrollo con inserción laboral”.