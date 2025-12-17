Hay alerta por fuertes vientos: las ráfagas superarán los 90 km/h

El SMN lanzó una serie de advertencias y aclaró que tendrán "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidiana".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 17 de diciembre rige una alerta amarilla por vientos fuertes . Además, advirtió que existe la posibilidad de que se desarrollen “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidiana".

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta de nivel amarillo por vientos intensos que afectarán al menos siete provincias durante la jornada de este miércoles.

Según precisó, este fenómeno afectará la zona oeste de Córdoba, el sudeste de La Rioja, el noroeste de San Luis, el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Para Córdoba, San Luis, La Rioja el organismo indicó que “el área será afectada por vientos del norte o noroeste con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.

En el caso de Chubut y Santa Cruz, informaron que "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h".

mapa_alertas (22)

Recomendaciones del SMN para el alerta por viento

Ante esto, el SMN compartió una serie de recomendaciones generales para la población ante la vigencia de la alerta amarilla por viento. Entre las principales sugerencias, el organismo aconseja evitar salir si no es necesario y asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Además, recomendaron cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir, en especial en rutas y caminos expuestos a ráfagas fuertes.

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

alerta

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos que basados en 3 aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos -una situación no necesariamente meteorológica que puede aumentar el impacto del fenómeno meteorológico- y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza. Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta.

Las alertas y las advertencias se actualizan todos los días a las 6 y a las 18 horas, explica el SMN, pero, si la situación meteorológica lo requiere, se realizan actualizaciones adicionales fuera de esos horarios.

Además, como complemento también existen los avisos meteorológicos a muy corto plazo (ACP), pronósticos inmediatos que tienen validez de 3 horas y sólo se emiten por tormentas fuertes o severas, lluvias intensas en cortos períodos de tiempo y ráfagas fuertes y/o caída de granizo que puedan ser detectados a través de radares meteorológicos.|