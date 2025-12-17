Reforma Laboral en Neuquén: marchas y retiros de estatales para este jueves

ATE confirmó retiro general desde las 11.30 y la CGT convoca a marchar a las 15 en el Monumento. Una jornada clave contra la Reforma Laboral.

Convocada por la Confederación General del trabajo (CGT), Neuquén tendrá este jueves una jornada de protestas y movilización en el Estado , en rechazo al proyecto de Reforma Laboral impulsada a nivel nacional, con retiro de tareas y una marcha convocada por el centro de la ciudad.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén notificó formalmente a la Subsecretaría de Trabajo provincial la realización de un retiro general de los lugares de trabajo a partir de las 11.30, medida que alcanzará a trabajadores y trabajadoras del Estado nacional, provincial, municipal, comisiones de fomento y entes autárquicos y descentralizados.

Según el escrito presentado por el secretario general, Carlos Quintriqueo , la medida fue resuelta en asamblea y tiene como causa directa el rechazo a la reforma laboral, a la que el gremio considera una amenaza a los derechos adquiridos.

marcha paro del 24 neuquen (3).jpeg Neuquén viene marchando contra las leyes del gobierno de Javier Milei desde la Ley Ómnibus. Sebastián Fariña Petersen

En tanto que por la tarde, la CGT Regional Neuquén encabezará una movilización provincial. La central obrera convocó a concentrar a las 15 horas en el Monumento a San Martín, desde donde partirá la marcha.

Desde la CGT advirtieron que la reforma busca limitar la negociación colectiva, debilitar a las organizaciones sindicales y avanzar sobre los derechos individuales de los trabajadores, bajo la “falsa promesa” de generación de empleo y modernización laboral.

“La creación de trabajo no se logra quitando derechos, sino con industria nacional y soberanía económica”, señalaron desde la central, que llamó a una movilización amplia y unitaria en defensa del derecho a huelga y la libre organización sindical. Los trabajadores estatales podrán retirarse por la mañana para asistir a una marcha central por la tarde.

Reforma Laboral: la cruzada de la CGT con Sturzenegger

La confirmación por parte de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, respecto a que los cambios previstos en el proyecto de reforma laboral tendrán un alcance general, provocó una nueva escalada en la disputa con la CGT.

Desde la conducción de la central obrera, el dirigente Cristian Jerónimo reaccionó de manera contundente, calificando la admisión de Sturzenegger como un “sincericidio”. Jerónimo argumentó que el oficialismo “termina mintiendo” después de semanas de asegurar que el proyecto solo impactaría a los nuevos contratos.

El líder sindical explicó su postura ante la prensa. “Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, dijo, refiriéndose a las declaraciones del ministro que admitió que la reforma se aplicará a la totalidad de los contratos laborales vigentes.

En una entrevista con Radio Mitre, Jerónimo, recientemente incorporado a la conducción de la CGT, señaló que el proyecto finalmente reveló su verdadera intención, la cual ya había sido anticipada: “el proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”.

Definió el texto propuesto como “regresivo”, indicando que “quita derechos individuales y colectivos”. Enfatizó la gravedad del impacto, afirmando: “Prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras”, aludiendo a las diversas flexibilizaciones incluidas en la iniciativa oficial.