En este artículo, te contamos todo lo que tenés que saber sobre el eclipse más largo de la historia . ¿Qué confirmó la NASA al respecto? ¿Cuándo y dónde se verá?

La NASA confirmó qué día y dónde se verá el eclipse más largo de la historia (falta poco)

En el sitio oficial del National Geographic se puntualiza que un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa directamente frente al Sol. La Luna es mucho más pequeña que el Sol. Pero también está mucho más cerca de la Tierra y parece cubrir el Sol casi por completo durante un eclipse . En esta nota, te contamos todo lo que tenés que saber sobre el eclipse más largo de la historia . ¿Qué confirmó la NASA al respecto? ¿Cuándo y dónde se verá?

De acuerdo al portal especializado mencionado en el párrafo precedente, en un eclipse solar el denominado "efecto de anillo de diamante", que se ve arriba, ocurre justo antes y después de que el disco lunar pase frente al disco brillante del Sol.

Según lo informó la NASA , el eclipse solar total más extenso de la era moderna tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 , y podrá observarse en varios países de Europa, Medio Oriente y África del Norte .

Según lo informó la NASA, se producirá el eclipse solar total más extenso de la era moderna.

De acuerdo a lo detallado por la NASA, este eclipse solar ofrecerá una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos en su tramo completo. Así, este fenómeno astronómico se producirá cuando la Luna se encuentre en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que maximiza el tamaño aparente de la Luna y extiende así la sombra proyectada.

Cabe destacar que, según lo puntualizó el organismo espacial estadounidense, la franja de total oscuridad recorrerá varios países del hemisferio oriental, incluyendo lugares en Europa, Medio Oriente y África del Norte, entre los que pueden mencionarse a:

Ciudades en Egipto y Arabia Saudita : el eclipse solar alcanzará casi la totalidad prevista (6 minutos y 23 segundos)..

: el alcanzará casi la totalidad prevista (6 minutos y 23 segundos).. Luxor, Egipto : aproximadamente 6 minutos y 20 segundos de totalidad. Los especialistas sostienen que la combinación de cielos despejados, garantizados por el clima desértico, y los antiguos monumentos de fondo la convierte en un destino popular para los denominados “cazadores de eclipses ”.

: aproximadamente 6 minutos y 20 segundos de totalidad. Los especialistas sostienen que la combinación de cielos despejados, garantizados por el clima desértico, y los antiguos monumentos de fondo la convierte en un destino popular para los denominados “cazadores de ”. Asuán y Berenice : ofrecerán duraciones que superan los 6 minutos.

: ofrecerán duraciones que superan los 6 minutos. Yeda (Jeddah), Arabia Saudita : experimentará alrededor de 5 minutos y 54 segundos de totalidad.

: experimentará alrededor de 5 minutos y 54 segundos de totalidad. En las ciudades de Cádiz, Málaga, Tarifa, Ceuta y Melilla (España) : la duración de la totalidad en estas zonas será de entre 2 y 4.5 minutos aproximadamente.

: la duración de la totalidad en estas zonas será de entre 2 y 4.5 minutos aproximadamente. Sudán y Eritrea (África) : en estos países, las regiones desérticas serán óptimas para la observación del eclipse solar , puesto que cuentan con cielos despejados en la mayor parte del día.

: en estos países, las regiones desérticas serán óptimas para la observación del , puesto que cuentan con cielos despejados en la mayor parte del día. Yemen y Omán (Asia): en estas naciones, la trayectoria de la sombra total alcanzará algunas zonas costeras y montañosas.

eclipse solar anillo de fuego El eclipse solar total más extenso de la era moderna tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, y podrá observarse en varios países de Europa, Medio Oriente y África del Norte.

Es oportuno recordar que los especialistas recordaron determinadas medidas de protección para aquellas personas que realicen un avistaje del eclipse solar directamente. Para no comprometer su vista. enfatizaron que los observadores deberán recurrir a: