Estatales, municipales y jubilados de Neuquén cobran la segunda cuota del aguinaldo

El Gobierno provincial y la Municipalidad depositarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Además, hay fecha de los asuetos para las Fiestas.

El Gobierno de la provincia de Neuquén recordó que este jueves, 18 de diciembre, depositará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a la totalidad de las y los trabajadores de la administración pública neuquina. Ese día también recibirá su aguinaldo el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La decisión de abonar el SAC antes de las fiestas de fin de año fue comunicada por el ministerio de Economía, Producción e Industria a partir de la decisión del gobernador Rolando Figueroa de garantizar que los agentes del Estado provincial puedan disponer de esos recursos con anterioridad a Navidad y Año Nuevo.

La medida alcanza a quienes se desempeñan en el Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, administración central y organismos descentralizados, así como también a jubilados, pensionados o retirados del Estado provincial. Y es posible por el plan de austeridad y el manejo transparente y equilibrado de los recursos del Estado que aplicó la actual gestión de gobierno.

"Gracias a la reducción de gastos innecesarios implementada desde la asunción del gobernador Figueroa fue posible fortalecer al cabo de estos dos años sectores prioritarios como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura y pagar con recursos propios ambas cuotas del SAC", destacó el Ejecutivo en un escrito.

Por otra parte, también los empleados y empleadas de la Municipalidad de Neuquén percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) este jueves 18 de diciembre. Así lo confirmó el secretario de Finanzas y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, quien indicó que el personal recibirá el monto correspondiente al aguinaldo el próximo jueves: “Se pagará con recursos propios y sin asistencia financiera de ninguna naturaleza. Esto tiene que ver con la buena administración de las finanzas municipales”, destacó.

Por otro lado, el funcionario resaltó que esto también fue posible gracias al esfuerzo de las y los contribuyentes que este año generaron un 80% de cobrabilidad, permitiendo volcar esos recursos al pago de gastos corrientes y a la ejecución de obras y servicios.

Schpoliansky recordó que los empleados municipales cobraron sus haberes de noviembre el pasado viernes 28 con un aumento del 3% correspondiente al ajuste por IPC. Agregó que con los haberes de enero se realizará el próximo ajuste que incorporará los meses de octubre, noviembre y diciembre, para finalizar el acuerdo vigente en abril de 2026.

Confirman los asuetos de las Fiestas para estatales de Neuquén

El Gobierno provincial confirmó las fechas en que los trabajadores estatales de Neuquén tendrán asueto administrativo, de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La decisión se tomó a través del decreto 1691 que, entre los argumentos, consideró "que tradicionalmente la comunidad decide trasladarse hacia otras localidades para compartir, junto a familiares y amigos dichos eventos, por lo que se propicia que en tal marco puedan llevarse adelante los preparativos para su festejo".

Se tuvo en cuenta "que, asimismo, la breve interrupción de las actividades en el ámbito de la Administración Pública Provincial con motivo de las festividades, resultará en la optimización de su organización y de su funcionamiento, así como en un eficaz uso de los recursos".

Así, estableció asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Provincial Centralizada y Entes Descentralizados, los días previos y posteriores a los feriados por Navidad y Año Nuevo; esto es, los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. De esta forma, los trabajadores estatales tendrán dos súper fines de semana largos, de cinco días cada uno.

El decreto también aclara que "cada Ministerio deberá resolver expresamente qué personal esencial queda exento del alcance de la norma", de modo que se instruyó a los distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.

En tanto, también establece que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.