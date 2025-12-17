¿Qué explicó el ministro de Salud de Neuquén sobre el origen de la cocaína presuntamente adulterada?

Martín Regueiro detalló que existe vinculación entre dos pacientes que consumieron cocaína. Frente a los síntomas solicitaron acudir a la guardia más cercana.

El ministro de salud, Martín Regueiro, explicó que realizan un rastreo para determinar cuál es el foco de intoxicación y determinar dónde está.

Frente a la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada , este martes, el Ministerio de Salud de Neuquén activó el Sistema de Alerta Temprana (SAT). A una semana de la primera muerte de una persona vinculada al consumo de dicha sustancia, el titular de la cartera brindó detalles de los esfuerzos por controlar el daño y encontrar el origen.

El alerta máxima fue lanzada luego de la confirmación de tres casos de intoxicación por cocaína adulterada, con dos muertes. "Los tres son varones de Neuquén Capital, los fallecidos tenían 23 y 53 años , mientras que el paciente en terapia intensiva del hospital Castro Rendón tiene 29 años" , informó a LM Neuquén , Horacio Trapassi , médico clínico y toxicólogo, integrante del equipo CITA (Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Neuquén),

Por su parte, este miércoles por la mañana, el ministro de salud, Martín Regueiro explicó a LU5 que detectaron síntomas no habituales o previstos para este tipo de droga : "a partir de la clínica de los síntomas que tienen los pacientes al momento del ingreso al hospital, con demasiada excitación psicomotriz, neurológicamente con mucha tendencia al sueño, en un contexto de consumo, más allá de que pueden tener eventos cardiovasculares o infartos, se detectó una insuficiencia hepática fulminante ".

SFP Guardia Hospital Castro Rendon Ambulancias (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Según explicó, el cuadro implica que el hígado falla, dejando de cumplir con todas las funciones involucradas y "los pacientes no respondieron favorablemente a pesar de la medicación que habitualmente se da para falla hepática de otra causa". Por su parte, es sabido que la principal función de este órgano es la de filtrar toxinas en la sangre, regular la coagulación, procesar medicamentos y nutrientes, siendo indispensable para la supervivencia y funcionamiento general del cuerpo.

"Eso puede ser la causa del cuadro neurológico o la consecuencia, son patrones diferenciales que hacen sospecharlos, a nosotros nos llevó a activar el sistema de alerta temprana, y coordinar con el ministerio de Justicia, Seguridad, y Sedronar a nivel nacional".

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén confirmó que pidió a las autoridades de Salud toda la información relativa al tema: los casos en los que se ha detectado la existencia o sospecha; las identidades de las personas afectadas; los hospitales donde fueron atendidos; la nómina del personal médico que intervino en cada caso; qué tipos de estudios, sintomatología y grado de corroboración existente sobre la adulteración en sustancia estupefaciente.

Inicialmente, en el caso interviene la Fiscalía de Narcocriminalidad y es probable que, una vez obtenida la información requerida sobre las víctimas, se avance en los pedidos sobre sus historias clínicas.

Qué explicó el ministro de salud sobre el origen de la presunta adulteración

El funcionario hizo énfasis en que, según lo relevado entre los pacientes afectados, "hay dos personas que sí están vinculados entre sí, pero hay otro que no". Así mismo, consideró: "también es verdad que si fuera un medicamento tiene trazabilidad, en este caso, como hay informalidad, o hay cuestiones que tienen que ver con submundo, no es tan visible, se pone de esta manera".

En este sentido, apuntó que realizan una búsqueda en conjunto con otros funcionarios de distintas carteras apelando a la predisposición de las personas vinculadas al consumo: "estamos rastreando si hay más casos que no llegaron a falla hepática y a partir de la colaboración de estas personas encontrar si hay un foco común, y dónde está".

Si bien demostró optimismo, el ministro de salud Regueiro rodeó el tema de la comercialización de la sustancia prohibida por la ley, tanto para consumo, tenencia y venta, y admitió que "saben que estamos buscándolo y eso lo hace más complejo". Otra complejidad que remarcó es que los acompañantes de las personas afectadas "desaparecen".

martín regueiro.png Foto:Twitter.

Consultado acerca de qué tipo de adulteración sospechan, el ministro de salud indicó que estudiaron antecedentes, pero "hasta que no tengamos la sustancia para analizar es muy difícil, por eso lo ideal sería encontrar el foco, analizar la sustancia y poder definirlo".

Recomendaciones a raíz de la circulación de cocaína adulterada

Regueiro hizo énfasis en la política de control de daño, por lo cual, aunque insistió "siempre evitar consumo de cocaína, particularmente si no se sabe el origen", consideró: "dar información para poder contener el daño, son muchas cosas que se ocultan, no se dicen, muchas veces por miedo, otras veces por desinterés, intentamos modos de llegar a la población".

En este sentido, dijo que las personas en riesgo por consumo de cocaína adulterada "puede estar en una situación de fiesta, alegría o consumo problemático" por lo que recomendó a la población "evitar el consumo, lo más posible, ante cualquier síntoma acercarse a una guardia para poder trabajar y recabar información".

Frente a la consulta de qué tiempo es adecuado para realizar la consulta en un hospital o centro de salud, Regueiro indicó: "depende la cantidad de consumo, si son consumos esporádicos, eso no es ordenado, tiene que ver con el momento donde ocurre, y cuando uno los sale a diagnosticar pueden haber pasado varios días, vienen con tanto deterioro".

Buscan multiplicar la atención de las adicciones con centros en los barrios. Buscan multiplicar la atención de las adicciones con centros en los barrios.

Mientras tanto, puntualizó que en los casos de intoxicación que constataron "hay antecedentes de poli consumo, ya venían consumiendo otras sustancias desde hace tiempo", y detalló: "el primer fallecimiento fue el 10, desde momento de consumo hasta fallecimiento son poquitos días". Por este motivo remarcó: "es importante evitar el consumo y si hay consumo, pautas de alarma, los invitamos a consultar".