Encontraron casi 2 kilos de cocaína en el baño de un colectivo con destino a Neuquén

Dos envoltorios de cocaína fueron encontrados en un colectivo de larga distancia que tenía como destino final Neuquén. Una persona fue detenida.

Este sábado personal de Gendarmería realizó un control a un colectivo de larga distancia que tenía a Neuquén como destino final. El procedimiento tuco lugar en el Puesto de Control "Trancas" dependiente del Escuadrón 55 de Tucumán .

Sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro1358, gendarmes detuvieron la marcha del ómnibus que transportaba a pasajeros con itinerario Salta-Neuquén. Al vehículo subió el can antinarcóticos de la Fuerza, quien marcó la presencia del estupefaciente en el cesto de basura del baño .

Ante esta situación, los funcionarios hallaron dos envoltorios en forma de placa que al ser sometidos a la prueba de campo Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 1 kilo 480 gramos .

detenido cocaina

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, se procedió al secuestro de la sustancia y a la detención del ciudadano sindicado como propietario.

Una mujer llevaba más de dos kilos de cocaína escondidos dentro de osos de peluche

Una mujer oriunda de Bolivia fue detenida en Tucumán con peluches rellenos de paquetes de cocaína. La detención se logró tras ser detectada por un perro antinarcóticos en un control que se realizaba a un colectivo en un tour de compras hacia Mendoza.

Pikachu, Stich, un capibara y otros osos de peluche tenían más de 2,8 kilos de cocaína en su interior. Según informó Gendarmería Nacional, el perro antinarcóticos "Fedra" fue quien detectó estos juguetes adulterados. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Huacra, en el sur de la provincia tucumana.

Los efectivos frenaron un colectivo que oficiaba como "tour de compras" para realizar una inspección de rutina, cuando realizaron este descubrimiento. Cuando se realizaba el control a cada pasajero, el can marcó dos bolsas pertenecientes a una pasajera.

Al inspeccionarlos frente a varios testigos, lograron encontrar nueve paquetes ocultos en su interior que contenían una sustancia blancuzca. Rápidamente se realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó como resultado positivo para cocaína.

cocaina osos de peluche

Lo que llamó la atención de Gendarmería sobre los osos de peluche

El procedimiento se llevó a cabo por efectivos del Escuadrón Núcleo "Aguilares" de Gendarmería Nacional. Lo que llamó la atención fue el peso inusual de los muñecos. Todos los peluches tenían un cierre en la costura. Al manipularlos, en cada uno encontraron una manta, característica poco habitual en este tipo de juguetes.

Al abrirlos, los gendarmes hallaron nueve paquetes perfectamente escondidos, que tras el narcotest dieron positivo para cocaína. En total, la mujer transportaba 2,850 kilos de la sustancia.

La pasajera quedó detenida de inmediato y todo lo secuestrado fue puesto a disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, que ahora investiga el origen y destino de la droga. La investigación fue trasladada a la fiscalía competente para determinar si la imputada actuaba en solitario o como parte de una red dedicada al tráfico de estupefacientes.