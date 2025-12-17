Otro doble crimen sacude Estados Unidos: hallan sin vida a una pareja en su casa y a su hijo de 3 años ileso

Luego del caso de Rob Reiner y su mujer en Los Ángeles, una periodista de Alabama y su esposo fueron encontrados muertos, con heridas de bala.

Johnny Rimes y Christina Chambers se casaron en 2001 y tenían un hijo de 3 años que fue encontrado ileso en la escena del crimen.

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala dentro de su casa en Alabama, Estados Unidos, mientras que un niño de 3 años estaba ileso en el mismo domicilio. El doble crimen es investigado por la Policía de Hoover, que informó de manera preliminar que el caso sería un homicidio seguido de suicidio.

El hecho, puntualmente, ocurrió en una casa ubicada en el bloque 700 de Highland Manor Court, en la ciudad de Hoover, y fue informado mediante una llamada telefónica al centro de emergencias 911, en la que se alertó a las autoridades sobre dos personas que no respondían dentro de la vivienda.

De acuerdo con el parte oficial del Departamento de Policía de Hoover, la comunicación de alerta ingresó alrededor de las 9:03 de la mañana de este martes, hora local.

Luego de ese aviso, y tras el arribo del personal policial, se desplegó un operativo que incluyó a personal policial, médico y de Bomberos. Fueron estos últimos los primeros en llegar a la casa de las víctimas.

Allí constataron la muerte de un hombre y una mujer, ambos con heridas provocadas por disparos de arma de fuego. Durante la inspección del inmueble, los equipos de emergencia también localizaron al hijo de la pareja, que no presentaba lesiones.

La hipótesis de un “ataque-suicidio”

El Departamento de Policía de Hoover confirmó que la escena quedó bajo resguardo para la realización de las pericias correspondientes e indicó que el caso se encontraba en una etapa inicial de análisis.

Muerte Alabama casa 1 El hecho ocurrió en en una casa ubicada situada en la ciudad de Hoover, estado de Alabama.

El comunicado policial oficial indicó además que “parece que estas muertes son el resultado de un asesinato/suicidio y no existe ninguna amenaza para el público relacionada con este caso”.

Por el contrario, las autoridades no difundieron detalles sobre el arma utilizada ni sobre la secuencia precisa de los hechos. Tampoco se informó la identidad de las víctimas a través de canales oficiales, aunque distintos medios locales colaboraron con esa tarea e informaron que se trataba de Johnny Rimes y Christina Chambers.

Quién era Christina Chambers, una de las víctimas en Alabama

Fue el medio WBRC, empleador de la víctima en el pasado, el que identificó a la mujer muerta como Cristina Chambers, ex reportera deportiva del canal.

Chambers había trabajado en WBRC desde 2015 hasta julio de 2021, y luego desarrolló tareas como trabajadora freelance durante la temporada de fútbol americano de 2025 y también prestó servicios en la escuela secundaria Thompson entre 2021 y comienzos de 2025.

Antes de su paso por WBRC, Chambers se desempeñó como reportera y presentadora en WAKA, en la ciudad de Montgomery, Alabama.

Alabama chambers Cristina Chambers trabajó como periodista deportiva en televisión pero también como educadora en Alabama.

Su carrera en el periodismo deportivo incluyó etapas en WLTZ NBC38, en Columbus, Georgia, y en la cadena regional Comcast Sports Southeast, con base en Atlanta. En 2014, además, realizó colaboraciones freelance en deportes para Raycom Media.

Según el sitio AL.com, Christina Chambers y su esposo se habían casado en el año 2021.

La despedida de la comunidad educativa

Tras conocerse el fallecimiento, la comunidad educativa local se despidió públicamente de Chambers, quien había trabajado también como educadora en escuelas secundarias.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestra ex empleada, Christina Chambers”, manifestaron desde Alabaster City Schools.

La entidad añadió: “Christina trabajó para Alabaster City Schools como directora de nuestra Academia de Radiodifusión. En este papel, dirigió THS TV, compartiendo su extensa experiencia televisiva con nuestros estudiantes. También usó sus talentos al margen, con informes en vivo para la Warrior Nation Network en muchas noches de viernes”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Christina y todos los afectados por esta trágica pérdida”, completó la institución educativa de Alabaster.

El crimen de Rob Reiner y su esposa

El caso recordó a la reciente muerte del acto y director Rob Reiner y su esposa en su casa de Los Ángeles. Al principio, hubo un gran hermetismo en cuando a los detalles del hecho, pero con el correr de las horas se fueron confirmando datos horrendos, como que fueron ultimados con armas blancas y que su hijo, Nick Reiner, quedó detenido como principal sospechoso.

Familia Rob Reiner

Según los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick Reiner, el hijo del medio de los tres hijos que tuvieron en común Rob y Michele, se encuentra detenido bajo fianza de 4 millones de dólares.

Ahora encarcelado por el asesinato de sus padres, Nick habló en varias oportunidades con la prensa acerca de su incansable lucha contra las adicciones, por los que muchos piensan que sus problemas con las drogas podrían haber sido el gran detonante del crimen.