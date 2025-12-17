Confirman los asuetos de las Fiestas para estatales de Neuquén: cuáles son las fechas

El Gobierno provincial confirmó las fechas en que los trabajadores estatales de Neuquén tendrán asueto administrativo, de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La decisión se tomó a través del decreto 1691 que, entre los argumentos, consideró "que tradicionalmente la comunidad decide trasladarse hacia otras localidades para compartir, junto a familiares y amigos dichos eventos, por lo que se propicia que en tal marco puedan llevarse adelante los preparativos para su festejo".

Se tuvo en cuenta "que, asimismo, la breve interrupción de las actividades en el ámbito de la Administración Pública Provincial con motivo de las festividades, resultará en la optimización de su organización y de su funcionamiento, así como en un eficaz uso de los recursos".

Casa de gobierno.jpg La paritaria 2026 arranca el 5 de noviembre y el primer convocado será ATE.

Así, estableció asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Provincial Centralizada y Entes Descentralizados, los días previos y posteriores a los feriados por Navidad y Año Nuevo; esto es, los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. De esta forma, los trabajadores estatales tendrán dos súper fines de semana largos, de cinco días cada uno.

El decreto también aclara que "cada Ministerio deberá resolver expresamente qué personal esencial queda exento del alcance de la norma", de modo que se instruyó a los distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.

En tanto, también establece que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.

Pago del aguinaldo en Neuquén

El pasado 9 de diciembre, el Gobierno provincial confirmó la fecha de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, para la totalidad de los trabajadores estatales de Neuquén.

Según informó, el aguinaldo se pagará este jueves 18 de diciembre, tal como habían adelantado, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El viernes 28 de noviembre, último día hábil del mes, los empleados públicos de la provincia de Neuquén recibieron el pago de los salarios correspondientes a noviembre.

Plata. Diciembre. Bono. Aguinaldo El aguinaldo de diciembre llega unos días antes de las Fiestas de Fin de Año.

Se espera que, con los sueldos de enero, reciban otro incremento salarial basado en la actualización trimestral automática por IPC que se había acordado para todo el año 2025.

En octubre, los empleados públicos recibieron el último aumento, que se tradujo en una suba del 6,96%. En enero, cobrarán con una nueva actualización basada en el IPC de los meses octubre, noviembre y diciembre de este año.