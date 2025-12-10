Estatales de Neuquén: ¿Qué se sabe sobre el asueto para las Fiestas?

Los trabajadores estatales se mantienen a la expectativa de la decisión del Gobierno respecto a los asuetos para Navidad y Año Nuevo. ¿Qué pasará este año?

El gobierno de Neuquén paga los mejores sueldos del país en la provincia más cara.

Como cada fin de año, los trabajadores estatales de Neuquén se mantienen a la expectativa de la decisión del Gobierno respecto a los posibles asuetos que se otorgarán para Navidad y Año Nuevo.

En los últimos años, era usual que el Ejecutivo otorgara asueto para toda la semana entre las Fiestas. Sin embargo, el año pasado , con la gestión de Rolando Figueroa, se resolvió asueto para los días 24 y 31, mientras que el 23 y el 30 de diciembre no hubo actividades a partir del mediodía.

Este año, todavía no se dio a conocer información oficial al respecto. Sin embargo, según indicaron fuentes del Gobierno a LM Neuquén , evalúan decretar asueto para la administración pública provincial los días posteriores a los feriados. Es decir, el viernes 26 de diciembre y viernes 2 de enero , de modo que podrán disfrutar de un fin de semana extra largo. Hasta el momento se desconoce la definición que se tomará sobre los días 24 y 31 de diciembre.

Casa de gobierno nueva baranda (3) Claudio Espinoza

Pago del aguinaldo para los estatales de Neuquén

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, para la totalidad de los trabajadores estatales de Neuquén.

Según informó, el aguinaldo se pagará el próximo jueves 18 de diciembre, tal como habían adelantado, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El viernes 28 de noviembre, último día hábil del mes, los empleados públicos de la provincia de Neuquén recibieron el pago de los salarios correspondientes a noviembre.

Se espera que, con los sueldos de enero, reciban otro incremento salarial basado en la actualización trimestral automática por IPC que se había acordado para todo el año 2025.

En octubre, los empleados públicos recibieron el último aumento, que se tradujo en una suba del 6,96%. En enero, cobrarán con una nueva actualización basada en el IPC de los meses octubre, noviembre y diciembre de este año.

Cajeros automáticos

Qué conceptos se incluyen en el aguinaldo y cuáles quedan excluidos

Los componentes que se contemplan dentro del Sueldo Complementario se cuentan:

Sueldo básico

Antigüedad

Presentismo

Comisiones habituales

Horas extra regulares

Adicionales remunerativos propios del convenio

En tanto, los componentes que no forman parte del cálculo del aguinaldo son los siguientes: