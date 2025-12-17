Neuquén La Mañana Neuquén Pasos a Chile desde Neuquén: requisitos y estado de Pino Hachado y Samoré este 17 de diciembre

Vialidad Nacional informó que este miércoles 17 de diciembre todas las rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables con precaución.







Pino Hachado, uno de los pasos fronterizos a Chile más transitado en Neuquén / Foto Archivo Gentileza @caralemen17

Las rutas nacionales de la provincia presentan buenas condiciones de transitabilidad este miércoles 17 de diciembre de 2025, en el marco de un clima favorable en la región cordillerana.

De acuerdo al parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos están transitables con precaución.

En ese contexto, los pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile permanecen habilitados, aunque se recomienda extremar la atención en algunos sectores puntuales.