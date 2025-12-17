Pasos a Chile desde Neuquén: requisitos y estado de Pino Hachado y Samoré este 17 de diciembre

Vialidad Nacional informó que este miércoles 17 de diciembre todas las rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables con precaución.
Las rutas nacionales de la provincia presentan buenas condiciones de transitabilidad este miércoles 17 de diciembre de 2025, en el marco de un clima favorable en la región cordillerana.
De acuerdo al parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos están transitables con precaución.
En ese contexto, los pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile permanecen habilitados, aunque se recomienda extremar la atención en algunos sectores puntuales.
Paso Cardenal Samoré (RN 231)
-
Estado: Habilitado
Calzada: Despejada
Condición especial: Cuadrillas de Vialidad Nacional realizan trabajos de mantenimiento de banquinas.
Recomendación: Respetar las indicaciones del personal vial y circular con precaución.
Paso Pino Hachado (RN 242)
-
Estado: Habilitado
Calzada: Despejada
Advertencia: Presencia de animales sueltos en algunos tramos.
Recomendación: Circular con velocidad moderada y máxima atención.
Paso Mamuil Malal (RP 60)
-
Estado: Habilitado
Calzada: En condiciones normales de transitabilidad.
Recomendación: Conducir con precaución en sectores de curvas y zonas boscosas.
Requisitos para cruzar a Chile desde Neuquén
Las autoridades recuerdan que, para cruzar a Chile por los pasos internacionales habilitados, es obligatorio contar con la siguiente documentación:
Para personas
-
DNI vigente (formato tarjeta) o pasaporte.
Menores de edad: autorización de viaje correspondiente, según el caso (si viajan solos, con uno de los padres o con terceros).
Formulario migratorio completo al momento del cruce.
Para vehículos
-
Cédula verde o azul del vehículo.
Seguro del automotor con cobertura internacional (válido para Chile).
Licencia de conducir vigente.
En caso de no ser titular del vehículo, autorización del propietario.
Controles y recomendaciones sanitarias
-
Respetar las normas aduaneras: está prohibido ingresar frutas, verduras, carnes, lácteos y otros productos de origen animal o vegetal sin declarar.
Declarar todos los productos exigidos por el SAG chileno para evitar multas o demoras.
Recomendaciones generales
Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de:
-
Mantener las luces encendidas.
Respetar las velocidades máximas.
Estar atentos a posibles cambios repentinos en las condiciones climáticas.
Consultar el estado de rutas antes de viajar.
