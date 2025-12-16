Neuquén La Mañana Chile Buen clima en la cordillera: están habilitados los pasos a Chile y estos son los requisitos para cruzar

Vialidad Nacional informó que este martes 16 de diciembre todas las rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables.







Cómo están los pasos fronterizos entre Neuquén y Chile

Las condiciones climáticas favorables en la región cordillerana permiten una circulación normal en las rutas nacionales de la provincia. Según el parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos están transitables con precaución.

En ese marco, los principales pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile se encuentran habilitados, aunque se recomienda conducir con atención y respetar la señalización vial.

La información corresponde al parte oficial de rutas de Vialidad Nacional de este martes 16 de diciembre de 2025.