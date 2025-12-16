El clima en Neuquén

Buen clima en la cordillera: están habilitados los pasos a Chile y estos son los requisitos para cruzar

Vialidad Nacional informó que este martes 16 de diciembre todas las rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables.

Cómo están los pasos fronterizos entre Neuquén y Chile

Las condiciones climáticas favorables en la región cordillerana permiten una circulación normal en las rutas nacionales de la provincia. Según el parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos están transitables con precaución.

En ese marco, los principales pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile se encuentran habilitados, aunque se recomienda conducir con atención y respetar la señalización vial.

La información corresponde al parte oficial de rutas de Vialidad Nacional de este martes 16 de diciembre de 2025.

Paso Cardenal Samoré (RN 231)

  • Estado: Habilitado

  • Horario: de 8 a 19 (hora argentina)

  • Calzada: Despejada

  • Recomendación: Transitar con precaución, especialmente en sectores de montaña y curvas.

Paso Pino Hachado (RN 242)

  • Estado: Habilitado

  • Horario: de 8 a 19 (hora argentina)

  • Calzada: Despejada

  • Advertencia: Presencia de animales sueltos en algunos tramos.

  • Recomendación: Circular con velocidad moderada y máxima atención.

Paso Mamuil Malal (RP 60)

  • Estado: Habilitado

  • Horario: de 8 a 20 (hora argentina)

  • Calzada: En condiciones normales de transitabilidad.

  • Recomendación: Circular con precaución en zonas boscosas y de curvas cerradas.

Requisitos para cruzar a Chile desde Neuquén

Las autoridades recuerdan que, para cruzar a Chile por los pasos internacionales habilitados, es obligatorio contar con la siguiente documentación:

Para personas

  • DNI vigente (formato tarjeta) o pasaporte.

  • Menores de edad: autorización de viaje correspondiente, según el caso (si viajan solos, con uno de los padres o con terceros).

  • Formulario migratorio completo al momento del cruce.

Para vehículos

  • Cédula verde o azul del vehículo.

  • Seguro del automotor con cobertura internacional (válido para Chile).

  • Licencia de conducir vigente.

  • En caso de no ser titular del vehículo, autorización del propietario.

Controles y recomendaciones sanitarias

  • Respetar las normas aduaneras: está prohibido ingresar frutas, verduras, carnes, lácteos y otros productos de origen animal o vegetal sin declarar.

  • Declarar todos los productos exigidos por el SAG chileno para evitar multas o demoras.

Recomendaciones generales

Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de:

  • Mantener las luces encendidas.

  • Respetar las velocidades máximas.

  • Estar atentos a posibles cambios repentinos en las condiciones climáticas.

  • Consultar el estado de rutas antes de viajar.

