El Puerta a Puerta cierra el año con un operativo nocturno en el centro oeste de Neuquén

El operativo en el centro comenzará este martes, a las 22 hasta las 5 de la mañana y se extenderá hasta el 23 de diciembre junto a 75 empleados municipales.

El Operativo Puerta a Puerta cierra el año con una edición especial que abarcará el centro oeste de la ciudad . Este año se recolectaron más de 20 mil toneladas de residuos voluminosos permitiendo a vecinos contar con un servicio más para la limpieza de Neuquén.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, explicó que el operativo en el centro comenzará este martes, a las 22 hasta las 5 de la mañana y se extenderá hasta el 23 de diciembre junto a 75 empleados municipales y todo el equipamiento y vehículos de la Municipalidad para poder retirar rápidamente todos los residuos que los vecinos dejen en los frentes de sus casas.

“Vamos a estar trabajando en el cuadrante comprendido entre las calles Colón, 12 de Septiembre, Láinez y el pie de la barda levantando todo tipo de residuos. Ya fueron notificados los vecinos y vecinas de ese sector”, comentó.

El funcionario detalló que, debido a que el tránsito que presenta esa zona dificulta hacer el operativo durante el día, se decidió hacerlo en la madrugada y extenderlo hasta Navidad: “La notificación es clara de dónde dejar el residuo y también en el sector donde colocamos cinco cajuelas de 20 metros cúbicos. Son grandes contenedores que tenemos en los Centros de Transferencia, pero que en este caso van a estar en Antártida Argentina y Brentana, en Roca y Brentana, en Carlos H. Rodríguez y Las Heras, en 12 de Septiembre y Chaneton y Chrestía y República de Italia”, agregó.

Cristian Haspert

En este sentido, el subsecretario de Limpieza Urbana afirmó que estos contenedores ya pueden ser usados por quienes quieran deshacerse de residuos voluminosos como muebles, chatarra, lonas, poda, escombro o electrodomésticos rotos.

Haspert destacó que este año el Operativo Puerta a Puerta logró retirar más de 20 mil toneladas de basura en todos los barrios permitiendo mejorar la limpieza en la ciudad: “Estuvimos en zonas que crecieron mucho como Valentina Norte Rural que tuvimos que separar en seis etapas para poder cumplir con todo el barrio. Ahora estamos trabajando en Bardas Soledas y previamente en Don Bosco II”, cerró.

Frecuencia del servicio puerta a puerta en Neuquén

“El operativo pasa, al menos, una vez al año por todos los barrios de la ciudad. En algunos se hace por etapas porque son muy grandes o porque sacan gran cantidad de residuos. Se hace un trabajo en conjunto con las vecinales en el que los vecinos son notificados con anticipación para que puedan sacar sus residuos voluminosos a la calle”, agregó Haspert.

“El retiro incluye todo tipo de residuos voluminosos, solo tienen que dejarlos en la vereda. Pueden ser chatarra, restos de poda, escombros, muebles en desuso, basura electrónica, etcétera”, continuó el subsecretario.

puerta4

Haspert resaltó que el Puerta a Puerta ya recorrió unos 42 de los 49 barrios de la ciudad, en algunos casos con dos o tres etapas para poder hacer una limpieza exhaustiva de cada uno y destacó que “este es un servicio esencial que el municipio decidió mantener con el objetivo de que podamos vivir en una ciudad limpia. Esto también implica un gran costo que se financia con el superávit financiero y gracias a las cuentas ordenadas de la Municipalidad y que se complementa con los Centros de Transferencia que reciben todo tipo de residuos de forma gratuita y están abiertos todos los días de 9 a 20”.