Otro corte de luz en Neuquén: qué se sabe y cuáles son los sectores afectados

Por segundo día consecutivo se registraron inconvenientes en el servicio de energía eléctrico del centro capitalino. Localizaron la falla.

Un corte de luz afecta, desde la tarde de este martes, parte d el centro de la capital neuquina. Un sector del centro oeste de Neuquén se quedó sin energía eléctrica desde las 16.47.

Desde la Cooperativa de Calf informaron pasadas las 18 que habían localizado la falla. "Se realizan maniobras para aislar la zona y reducir el área afectada. Una vez delimitado el sector final, el tiempo estimado de afectación será de aproximadamente 2 horas".

Continúa el personal técnico desarrollando tareas para subsanar el inconveniente. En principio, la zona afectada comprendía un sector del centro, entre calles Antártida Argentina y Roca, desde Chrestia hasta Avenida Argentina.

Horas más tardes, ese cuadrante se redujo. "Los usuarios afectados son los que se encuentran aledaños a calle Elordi hasta San Martín, entre Chrestia y Salta", indicaron en la última actualización.

Actualmente, los usuarios afectados son los que se encuentran aledaños a calle Elordi hasta San Martín, entre Chrestia y Salta.



— CALFNeuquen (@CalfNeuquen) December 16, 2025

Ayer también hubo cortes en el centro

Casi a la misma hora, el día anterior también se habría producido un corte del electricidada con afectación en la zona céntrica de la ciudad de Neuquén junto con otros barrios aledaños. Al igual que hoy, también generó complicaciones tanto en la actividad comercial como en la circulación vehicular.

Según pudo conocerse, el corte comenzó a sentirse con fuerza alrededor de las 16, cuando en el sector centro oeste el suministro se interrumpió de manera abrupta. Con el correr de los minutos, vecinos también reportaron falta de luz en centro este y en la zona de Villa Ceferino e Islas Malvinas, donde varias cuadras permanecen sin servicio eléctrico.

CALF conexiones clandestinas regularización

La interrupción del suministro tuvo impacto directo en la vida cotidiana: comercios sin posibilidad de operar con normalidad, viviendas sin energía y problemas en sistemas eléctricos básicos.

Personal técnico se encuentra recorriendo la red para localizar una falla.

Por el momento no hay tiempo estimado de normalización.



Zona afectada: Centro, entre calles Antártida Argentina y Roca, desde Crestilla hasta Av. Argentina.



pic.twitter.com/R4GRnyIvUp — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) December 16, 2025

En desarrollo.-