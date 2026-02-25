Un sorpresivo corte de luz afectó en pleno centro de Neuquén

La Cooperativa CALF informó que la suspensión del suministro eléctrico se debió a una falla correspondiente a una obra en calle Alberdi y Santa Fe.

Este miércoles al mediodía se produjo un inesperado corte de luz en pleno centro de Neuquén , lo que generó complicaciones en edificios y viviendas de esa zona.

La Cooperativa CALF informó que la suspensión del suministro eléctrico se debió a una falla correspondiente a una obra en calle Alberdi y Santa Fe . "Estamos maniobrando la red para aislar la falla y poder normalizar el suministro", informaron.

Luego de intensos trabajos, alrededor de las 6.11 , las autoridades informaron que el servicio fue restablecido correctamente .

La causa de la falla corresponde a una obra en calle Alberdi y Sta Fe. pic.twitter.com/qM2vb1vsvX

Los motivos del corte

A través de su cuenta de X, la Cooperativa Calf confirmó que por la tarde finalizaron las reparaciones de emergencia en la zona aledaña a Juan Bautista Alberdi y Santa Fe. Respecto a los motivos, aseguran que "el inconveniente fue provocado por la rotura de un conductor subterráneo de media tensión, dañado durante una excavación en una obra".

En el mismo comunicado, destacan que se "trabajó intensamente para reparar la falla y restablecer el servicio en las subestaciones afectadas, que ya se encuentran nuevamente en funcionamiento.

Finalmente, agradecieron la paciencia de los vecinos y vecinas que permanecieron sin suministro durante varias horas.

sede- calf Sebastián Fariña Petersen

Más cortes de energía

En paralelo, este miércoles se realizaron interrupciones programadas de la energía por mantenimiento en las subestaciones transformadoras. Las mismas afectaron distintos sectores de la ciudad.

El primero se llevó a cabo entre las 7.30 y las 11 desde la calle Alderete hasta Independencia, entre el tramo que comprende Amancay y Río Diamante. Por otro lado, de 8 a 12, los trabajadores cortaron la luz en la zona aledaña a la esquina de Illia y Alderete.