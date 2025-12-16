Ruta del Petróleo: dos heridos tras un violento choque en un cruce

Ocurrió en el cruce con calle Benito Machado, donde se encuentra uno de los accesos a Centenario. Uno de los protagonistas manejaba una camioneta corporativa.

Un fuerte choque entre dos vehículos en la Ruta 67, sobre uno de los accesos a Centenario, dejó dos personas heridas. Se investigan los motivos, aunque ambos ya estarían fuera de peligro.

Según consignó Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 20 horas del lunes, en la intersección entre la conocida como "ruta del petróleo" y la calle Benito Machado , donde se encuentra uno de los accesos a la localidad de Centenario. El accidente estuvo protagonizado por los conductores de una camioneta Ford Ranger y de un Renault Megane.

De acuerdo a la información que pudo constatar personal de Tránsito Villa Obrera, que se acercó al lugar, el conductor de la camioneta -perteneciente a la empresa Tepsi - circulaba con sentido norte-sur por la ruta 67 y, al llegar a la intersección con Machado, impactó violentamente contra el Renault Megane que transitaba esa calle y pretendía incorporarse a la ruta. En este último viajaban un hombre de 53 años y una mujer de 70, con domicilio en Centenario.

choque ruta 67 (2)

El impacto hizo que el Megane despistara, quedando frenado finalmente entre la vegetación, a un lado de la colectora. Sus dos ocupantes sufrieron algunos golpes y debieron ser asistidos por personal de Salud del Hospital Natalio Burd, a donde fueron trasladados por prevención. Además, se sospechaba que la mujer podría haber sufrido una fractura de un brazo, por lo que se la sometería a estudios. No obstante esto, ninguno revestía gravedad.

En tanto, el conductor de la camioneta corporativa -domiciliado en Plottier- no sufrió lesiones. Tanto él como el otro conductor fueron sometidos a un test de alcoholemia que dio resultado negativo en ambos casos. Es por esto que se sospecha que el desencadenante del choque fue simplemente una distracción.

Los dos rodados fueron secuestrados preventivamente por haber resultado dos de los pasajeros con lesiones. Se investigarán responsabilidades y la fiscalía deberá analizar si corresponde o no avanzar en una acusación formal.

Chocó contra un camión de basura que subía a la ex Ruta 22

Días atrás, un choque en la ex Ruta 22 terminó con el conductor de una camioneta hospitalizado, luego de que impactara contra un camión de basura en la zona de la calle Tegucigalpa. El siniestro ocurrió cuando el vehículo de mayor porte, perteneciente a la empresa Cliba, realizaba la maniobra para incorporarse a la Avenida Mosconi.

De esta manera, el camión recolector fue alcanzado por la pick-up que circulaba por la calzada principal. El impacto se sintió con fuerza y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia. Policía, bomberos y personal sanitario acudieron de inmediato y asistieron tanto al conductor de la camioneta como a los operarios que viajaban en el camión.

choque ex ruta 22 camion de basura

El automovilista, que sufrió lesiones que requerían una evaluación médica más detallada, fue trasladado al hospital local para su atención. En el lugar, los agentes realizaron las primeras pericias para establecer cómo se produjo la colisión y determinar si alguno de los vehículos no respetó las condiciones de circulación en ese cruce, considerado de alto riesgo por el flujo constante de camiones y autos particulares.

Mientras se aguardaba el parte médico del herido, las autoridades trabajaron en el despeje de la calzada para normalizar el tránsito en una de las arterias más transitadas del Alto Valle.