Video: dos patrulleros chocaron en plena persecución y hay cuatro oficiales heridos

Los uniformados intentaban interceptar a una moto sospechada de estar involucrada en un robo en la zona.

Un insólito accidente se produjo entre dos patrulleros de la Policía que chocaron en plena persecución . El brutal impacto quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 17 horas del lunes, cuando los efectivos perseguían a una moto que habría sido robada. El dramático episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la localidad.

Todo ocurrió en la localidad de González Catán en el partido de La Matanza , provincia de Buenos Aires. A raíz del brutal accidente, cuatro agentes del Comando de Patrulla Sur, una división de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA), resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al Hospital Simplemente Evita, ubicado en la misma localidad.

choque patrulleros

Los efectivos involucrados recibieron atención médica especializada tras el impacto y ninguno está grave, reveló Infobae. Por otro lado, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Afortunadamente, cuando ocurrió el impacto no había gente en la calle por lo que no hubo más heridos.

El hecho volvió a poner en foco los riesgos que implican las persecuciones en zonas urbanas densamente pobladas, tanto para los efectivos como para terceros. Al mismo tiempo, los vecinos de González Catán remarcaron que no cuentan con tantas unidades móviles, por lo que este accidente deja a la localidad con dos menos para vigilancia y recorridos.

Una nena de 2 años fue atropellada por un patrullero

En la tarde del domingo la localidad de Manuel Alberti en provincia de Buenos Aires se vio conmocionada tras conocerse el grave accidente que sufrió una menor de dos años, tras ser atropellada por un patrullero de la Bonaerense.

Según reveló TN, el vehículo era manejado por la calle Salta al 1500 por una mujer policía que iba hablando por teléfono cuando ocurrió el hecho. La pequeña recibió varios golpes en la cabeza, tiene complicados los pulmones y está en terapia intensiva.

La investigación del caso está a cargo del fiscal Andrés Quintana, quien busca esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Una de las hipótesis es que la niña salió corriendo detrás de su gato mientras sus padres dormían la siesta.

Los propios policías trasladaron de inmediato a la niña al Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo y decidieron intervenirla quirúrgicamente de urgencia.

nena atropellada bsas

Gustavo y Matías Ruiz, tíos de la menor, declararon a la agencia Noticias Argentinas que la niña "fue operada de urgencia por un hundimiento de cráneo". Añadieron: "Un huesito le estaba tocando el cerebro como consecuencia del choque. Tiene raspones en la cabeza y la cara porque la arrastró por el asfalto".

Los familiares denunciaron que la conductora del patrullero, una mujer policía, "venía distraída con el celular", y que el acompañante también habría estado usando el teléfono. Según los tíos, el accidente ocurrió frente al domicilio de la niña y fue producto de un "descuido".