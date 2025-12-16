Más de 400 familias quieren adoptar a Nata tras su conmovedor pedido

El adolescente pidió ser adoptado por una familia y su historia se volvió viral, hasta despertar el interés de postulantes de todo el país y del exterior.

Tras la viralización de su deseo de "tener un papá y una mamá", cientos de familias se anotaron para adoptar a Nata.

La conmovedora historia de Nata, un adolescente de 14 años que vive en un hogar de Rosario y manifestó su deseo de “tener un papá y una mamá” , tuvo un impacto inesperado. Luego de la viralización de un video difundido por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) de Santa Fe, más de 400 familias ya iniciaron el trámite para adoptar , en un proceso que cierra mañana y que generó una movilización sin precedentes.

La inscripción se produjo luego de la viralización de un video de apenas un minuto y cuarenta segundos en el que el propio Nata cuenta su historia y habla de su vida cotidiana. La publicación, que acumuló miles de reproducciones y mensajes de apoyo en redes sociales, permitió visibilizar una realidad que suele permanecer fuera de agenda: la dificultad de que adolescentes mayores encuentren una familia adoptiva .

Desde el Gobierno santafesino confirmaron que la difusión del video fue debidamente autorizada por la abogada del adolescente y por la jueza a cargo del expediente. El objetivo, explicaron, fue ampliar el alcance de la convocatoria ante la urgencia del caso y promover la inscripción de familias dispuestas a adoptar a un adolescente.

Nata vive desde hace poco más de un año en un hogar ubicado en el centro de Rosario. Allí no le falta nada material: tiene comida, ropa, un lugar donde dormir. Pero siente que eso no alcanza. “No me hace falta nada en lo material, pero no es lo que yo quiero o anhelo”, explica. Lo que desea no se compra ni se reemplaza: “Lo que quiero y anhelo con toda mi alma es tener una familia”.

Lo repite, como si decirlo en voz alta pudiera acercarlo un poco más a ese sueño. “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia, sentirme cuidado, contenido, y poder sonreír de verdad. Por primera vez, sentir lo que es tener una mamá y un papá”.

Los padres de Nata se encuentran privados de la libertad y su infancia estuvo atravesada por situaciones de violencia. Actualmente cursa segundo año de la escuela secundaria, asiste a terapia psicológica y encuentra en el deporte, particularmente la natación, un espacio de disfrute y contención.

Cómo inscribirse para adoptar a Nata

El Juzgado de Familia N° 3 de Rosario y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe mantienen abierta la convocatoria pública para quienes deseen iniciar el proceso de adopción. Las personas interesadas pueden escribir a [email protected], indicando en el asunto el número de convocatoria 81/25, junto con sus datos personales y de contacto.

Según precisaron fuentes del RUAGA, el plazo para inscribirse vence mañana, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a las familias interesadas a completar el trámite correspondiente. Si bien la respuesta superó todas las expectativas, remarcaron que el proceso de evaluación continúa y que cada caso se analiza de manera individual, priorizando siempre el interés superior del niño.

La masiva inscripción de aspirantes se convirtió así en una señal de esperanza para Nata y para tantos otros adolescentes que aún esperan una oportunidad de crecer en el seno de una familia.