El conmovedor deseo de Navidad un niño de 14 años: "Quiero tener un papá y una mamá"

Vive en Rosario, sus padres están presos y su historia se volvió viral tras un video en el que habla de una infancia marcada por la violencia y el abandono.

No pidió juguetes ni regalos costosos. Tampoco habló de viajes ni de fiestas. Con apenas 14 años, Nata miró a cámara y expresó un deseo de Navidad que conmovió a miles de personas: “ Mi deseo para esta Navidad es tener una familia ”, dice con un tono conmovedor.

Se trata de Nata, un niño que vive en un hogar de Rosario y su historia, marcada por la violencia y la ausencia de sus padres, se volvió viral tras un video publicado por el RUAGA Santa Fe (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos) en el que relata con valentía y ternura la infancia que le tocó atravesar.

“Hola, soy Nata, tengo 14 años . Hace un poco más de un año que estoy en un hogar en el centro de Rosario”, dice mirando a cámara. Luego habla de lo que le gusta, de aquello que le da un poco de calma y refugio en medio de tanta espera: “Me gusta mucho el deporte. Hago natación dos veces por semana. Es un deporte que disfruto demasiado, me divierte, me relaja”.

El Gobierno de Santa Fe confirmó que la publicación del video fue autorizada tanto por la abogada del adolescente como por la jueza a cargo del expediente de adopción. Nada fue improvisado: detrás del mensaje hay un pedido urgente y profundamente humano.

La conmovedora historia de Nata, un niño de 14 años que desea ser adoptado

La historia de Nata

Nata nació en Santa Fe y es, en muchos aspectos, un adolescente como cualquier otro. Le gusta salir con sus amigos, tomar una gaseosa, jugar a la pelota, charlar de la vida. Cursa segundo año de la escuela.

Su historia personal está marcada por momentos dolorosos que preferiría no revivir. Sus padres están privados de la libertad y su infancia estuvo atravesada por situaciones de violencia. “Viví maltratos, gritos, discriminación. Fue algo demasiado grave y doloroso para mi infancia”, cuenta, con la voz cargada de angustia.

Cuando tenía 12 años, su mamá lo llevó a Tribunales para darlo en adopción. “No quería, porque mi sueño fue siempre tener una familia, un papá y una mamá. Cosa que nunca pude cumplir y me tuve que ir a un hogar”, recuerda.

Hoy, en el hogar donde vive, no le falta nada material. Tiene comida, ropa, un lugar donde dormir. Pero siente que eso no alcanza. “No me hace falta nada en lo material, pero no es lo que yo quiero o anhelo”, explica. Lo que desea no se compra ni se reemplaza: “Lo que quiero y anhelo con toda mi alma es tener una familia”.

Convocatoria, adopción

Lo repite, como si decirlo en voz alta pudiera acercarlo un poco más a ese sueño. “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia, sentirme cuidado, contenido, y poder sonreír de verdad. Por primera vez, sentir lo que es tener una mamá y un papá”.

Las redes sociales estallaron de mensajes. Algunos expresan ganas inmediatas de adoptarlo, otros reflejan enojo e impotencia. “Yo lo adoptaría, pero soy sola”, escribió una usuaria. “El problema no es querer, son las trabas del sistema ”, comentó otra. Las palabras se multiplican, pero la espera de Nata continúa.

Respecto a la familia que sueña, Nata es claro y sincero. Le gustaría una familia con mamá y papá, aunque también está abierto a una familia monoparental. Desea que viva en Rosario o en sus alrededores, para no perder sus vínculos. Y tiene dos sueños simples pero enormes: que su familia tenga tiempo para acompañarlo, salir a pasear y estar presente en sus actividades, y poder tener una habitación propia, un espacio que sienta verdaderamente suyo.

Convocatoria de adopción

El Juzgado de Familia N° 3 de Rosario y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe mantienen abierta la convocatoria pública para quienes deseen iniciar el proceso de adopción. Las personas interesadas pueden escribir a [email protected], indicando en el asunto el número de convocatoria 81/25, junto con sus datos personales y de contacto.