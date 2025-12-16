Video: violenta pelea entre padres en un partido de fútbol infantil en Lanús

La federación resolvió descalificar a ambos clubes y convocó una reunión para definir posibles sanciones individuales.

Una violenta pelea entre padres interrumpió el desarrollo de una semifinal de fútbol infantil este sábado en Lanús . El hecho ocurrió en el Club Villa Pellerano, donde se enfrentaban las categorías 2019 de los clubes 1° de Mayo y Villa Heredia por la Copa de Oro de la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI).

El partido, disputado en cancha neutral, finalizó en medio de un fuerte enfrentamiento físico entre adultos que se inició poco después del ingreso de los familiares al campo de juego. Videos captados por testigos muestran a decenas de personas forcejeando, lanzando golpes y empujones, mientras los niños eran retirados entre lágrimas hacia los vestuarios.

Según testigos, la tensión se habría originado por un gesto atribuido a uno de los directores técnicos, lo que generó una respuesta inmediata desde la tribuna. El incidente se extendió durante varios minutos y se propagó desde la cancha hacia las gradas.

VIOLENTA PELEA EN LANUS

“La situación fue muy angustiante, los nenes lloraban desconsoladamente”, expresó el delegado anfitrión Adrián Vidart, en declaraciones al canal CN5.

Ambos equipos fueron expulsados del torneo

Frente a los hechos, la FADI resolvió expulsar de manera inmediata a ambos equipos del torneo. También informó que solicitará los videos originales para evaluar posibles sanciones individuales. Las autoridades de la federación convocaron a una reunión extraordinaria para este martes con el fin de definir los pasos a seguir.

La decisión fue comunicada a los clubes y busca desalentar situaciones similares en el futuro. Además, se pidió la colaboración de las instituciones involucradas para identificar a los adultos responsables de los incidentes.

"No es la primera vez que pasa"

Los niños, de apenas seis años, habían terminado de disputar el encuentro bajo las condiciones de neutralidad organizadas por la FADI. Al momento de la pelea, los organizadores los trasladaron rápidamente a los vestuarios para resguardarlos. Según se informó, varios de ellos rompieron en llanto al ver a sus familiares involucrados en la pelea.

Vidart señaló que “no es la primera vez que pasa algo así” y remarcó la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en los torneos de fútbol infantil.

En las últimas semanas se registraron otros episodios similares. En Rosario, un árbitro debió ser escoltado por la policía tras recibir agresiones durante un partido entre Adir y Unión y Progreso, en la categoría 2017. Ese hecho también ocurrió frente a los niños y derivó en la activación del protocolo de emergencia.