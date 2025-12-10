Indignante robo en el Club Unión de Zapala a plena luz del día

Los ladrones se llevaron 37 pelotas y toda la utilería, en pleno entrenamiento. Mira las imágenes.

La comunidad de Zapala continua conmocionada por un nuevo hecho de inseguridad . En esta ocasión, las víctimas fueron los integrantes del Club Unión , luego de que este lunes por la tarde, tres personas ingresaran al sector de utilería y se llevarán una importante cantidad de elementos .

Desde la comisión, informaron que faltan pelotas, indumentaria, redes y pecheras , materiales esenciales para el entrenamiento cotidiano de niños, adolescentes y jóvenes.

El indignante robo quedó registrado por un vecino desde una azotea cercana, quien captó el accionar de los ladrones dentro del predio, donde se aprecia como huyen luego de cometer el hecho con total impunidad.

robo union de mayo

El video muestra como los delincuentes revisan cada espacio, cargan los elementos robados y se retiran a plena luz del día. Desde la dirigencia confirmaron que la denuncia será formalizada en las próximas horas con todo el material audiovisual.

El presidente del club, Martín Sosa, expresó su malestar y describió el daño ocasionado: “Entraron a la utilería y se robaron todo lo que teníamos. Esto afecta directamente a los chicos que vienen a entrenar todos los días”. Con tristeza, remarcó que Unión es un club social y deportivo que sostiene su actividad con esfuerzo propio y el acompañamiento de las familias.

Robo en el Club Unión de Zapala

Sosa detalló que el robo incluyó 37 pelotas, dos juegos de redes, alrededor de 60 pecheras, conos y otros materiales utilizados en la rutina de entrenamiento. Una pelota de práctica cuesta entre $50.000 y $60.000, mientras que las pelotas oficiales (cuatro de las cuales también fueron robadas) rondan los $150.000 cada una.

“Es un daño innecesario. Las pecheras, por ejemplo, no las pueden usar. Esto duele mucho porque vulneraron nuestro espacio, nuestra casa”, expresó.

robo union de mayo 2

Un club social y solidario

Unión alberga actualmente seis disciplinas deportivas y recibe alrededor de 500 niños y jóvenes por semana. Solo en fútbol, participan entre 250 y 260 deportistas, desde categorías 2017 y 2018 hasta primera división.

“Nos cuesta muchísimo comprar una pelota, una pechera o una red. Esto nos obliga a reponer todo de inmediato porque la actividad no puede parar”, afirmó el presidente. “Nos cuesta muchísimo comprar una pelota, una pechera o una red. Esto nos obliga a reponer todo de inmediato porque la actividad no puede parar”, afirmó el presidente.

La situación generó solidaridad entre instituciones deportivas de la zona, que también han sufrido robos similares en los últimos años. “Cuando le roban a un club, no le roban solo a una institución, le roban a la infancia, al esfuerzo y a los sueños de miles de chicos” declaró Sosa.

La dirigencia pidió colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a identificar a los responsables. También solicitaron mayor acompañamiento estatal para evitar que estos hechos sigan replicándose en espacios que cumplen un rol social fundamental.

Pese al daño ocasionado, Unión confirmó que continuará con sus actividades y que ya comenzaron a organizar acciones para reponer los elementos robados. “Vamos a seguir trabajando. No queremos que esto quede impune y esperamos que se tomen medidas para proteger a los clubes de la ciudad”, concluyó Sosa.