Zapala aplicará multas millonarias por ruidos molestos a motos y autos

También se aplicarán sanciones a quienes vendan o utilicen pirotecnia. Todo fue sancionado este jueves en el Concejo Deliberante.

A partir de una iniciativa impulsada por el intendente Carlos Koopmann , el Concejo Deliberante de Zapala aprobó dos proyectos de ordenanza, fijando multas millonarias que se aplicarán por la comercialización y uso de pirotecnia, y también por los ruidos molestos que ocasionan autos y motos .

Quienes no respeten la legislación que prohíbe la venta y manipulación de pirotecnia en la ciudad, podrán ser sancionados con infracciones que irán desde $2.400.000 hasta los $5.400.000 millones.

En tanto que aquellos que ocasionen ruidos molestos por el uso de vehículos con el caño de escape modificado, deberán afrontar una multa que irá de $2.400.000 hasta $7.000.000.

Moto caño de escape (1)

Estos montos surgen del valor del VACOZA, que es la unidad a partir de la cual el municipio fija los montos de las infracciones, y que actualmente es de $15.594,31.

Las propuestas del Ejecutivo se presentaron este miércoles en el cuerpo legislativo, que este jueves las sancionó sobre tablas en su sesión semanal, para que los nuevos montos de las multas puedan comenzar a aplicarse de manera inmediata.

El intendente recordó que Zapala se declaró como “Territorio libre de pirotecnia” en 2020, pero las multas habían quedado desactualizadas.

Pirotecnia.jpg

Con la ordenanza presentada por el Ejecutivo, a aquellos ciudadanos que vendan o usen pirotecnia en estas fiestas, se les impondrá una multa de 150 a 250 VACOZA, que representa de $2.339.146,50 a $3.898.577,50.

Cuando se trate de venta a menores de edad, la multa podrá llegar a los 350 VACOZA, es decir, $5.458.005, a lo que se podrá sumar la clausura del comercio por un lapso de 30 días.

Ruidos molestos

En el caso de los ruidos molestos por los caños de escape modificados en motos y autos, el jefe comunal señaló que “se observa en la ciudad un aumento de esta práctica, mediante la utilización de dispositivos destinados a incrementar los niveles de ruido” y remarcó que “se hace necesario desalentar este tipo de conductas que generan malestar entre los vecinos, por la contaminación acústica y ambiental”.

Es por eso que quienes circulen en autos o motos con el escape modificado, podrán afrontar una multa que va de los 150 a los 200 VACOZA en la primera infracción, 250 a 300 en la segunda, y 350 a 450 en la tercera. Traducido, estos valores representan una multa mínima al día de hoy de $2.400.000 y una máxima de $7.000.000.

A esto se sumará el secuestro del vehículo, la destrucción de los caños de escape, y la posibilidad de que al infractor se le impongan además tareas comunitarias, consistentes en actividades de concientización sobre seguridad vial y contaminación sonora, con una duración de hasta 60 horas.