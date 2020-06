¡Arde Zapala! Don Bosco y Unión calientan el debate, que llegó al exterior

image.png

En parte por lo expuesto, no podían quedarse afuera del debate que armó LM Neuquén tras el ranking de seguidores en Facebook de los clubes de Lifune que sirvió como disparador de la sana polémica.

En dicha tabla se registra un apasionante cabeza a cabeza entre los dos: Don Bosco, el equipo en el que jugaron el Huevo Acuña y Rubens Sambueza, entre otras figuras aventaja a su eterno rival, en el que también actuó el zurdo ex River, por apenas 21 seguidores en la red social número uno. Relativo, para tomarlo entre pinzas. Tanto como que figuren por debajo de Sapere y otros en la particular estadística.

Pero ambos sacan pecho. Lo cierto es que el tema llegó al exterior. Desde México, justo el día que se desvinculó del Pachuca, Rubens indicó: “Me ha tocado estar en Don Bosco y en Unión, el clásico es muy lindo. Lástima que me fui chico y no lo jugué en Primera allá. Lo he vivido de afuera, son muy emotivos. Mucho aliento, muchos papelitos. Es complicado determinar cuál es el más popular”, opinó quien fuera elegido Balón de oro en aquel país. “También jugué para Petrolero ante Alianza y ese es otro clásico que mueve mucho”, agregó para reivindicar al fobal de la provincia.

image.png

Su hermano Fabián, quien la rompe en Colombia y simpatiza con el Canario también aportó su opinión a la distancia: “Son equipos que llevan mucha gente. Unión tuvo paso importante por los torneos regionales. Siempre fue el que representó a Zapala... Después ellos empezaron a crecer. Don Bosco es más el equipo del barrio y a Unión lo tratan como el de la gente más acomodada. Pero la verdad que está muy dividido. Hinchadas bastante seguidoras”, destacó el Chino.

“El mejor de la provincia” y la anécdota del Boca-River

Checho Arregui, periodista ligado a Don Bosco, marcó la cancha: “El zapalino es el mejor clásico de la provincia, lejos. Se ha jugado siempre con público de ambos sin incidentes. Por más que uno esté puntero y el otro último, siempre hablamos de 3 mil personas para arriba. Recuerdo que una vez jugaron casi a la par de una final Boca-River y una radio hizo una encuesta y la gente prefería ganar el clásico de la ciudad antes que el otro en el caso de los que tenían sus pasiones entremezcladas aquel día. Y Don Bosco para mí es el más popular de Zapala y de toda la provincia. Porque es el más antiguo, porque juega con un piso de 500 personas y porque es el único zapalino que salió campeón y 5 veces. Cada vez que salen a la venta camisetas se agotan rápido. Y como si fuera poco, le dimos jugadores a la selección argentina, como Acuña el primer mundialista y el gran Rubens Sambueza...”, argumentó.

Por su parte, Rafael Sánchez Laudari, coordinador de Unión y referente del Canario retrucó: “Unión es un club con mucha convocatoria. Y la gente volvió a creer luego del cuarto año de participación consecutiva en Lifune. Vamos por más, somos grandes”, concluyó.

Arde la ciudad por el debate. ¡Que viva el fútbol zapalino!

LEÉ MÁS

La ex de Villa: "estaba embarazada y me pegaba patadas en el estómago"

¿Chau, chau, a "Dios"? Diego rechazó la oferta de Gimnasia y tiene un pie afuera

Goleador de moda: vende ropa en familia para gambetear la crisis

Clubes de barrio que se convierten en héroes