"No importa lo que diga el Facebook, somos lejos los más populares de Neuquén"

En ese contexto, Sapere arrasó con más de 20.000 “followers” marcando una clara diferencia con los poco más de 3500 que tiene Alianza. Un dato que no pasó inadvertido teniendo en cuenta el gran poder de convocatoria del Gallo, que no se quedó callado y salió a “cantar las 40”, a hacer alarde de su popularidad.

“Es asombrosa la cantidad de seguidores que tiene Sapere y creo que está fundada en un video de una arenga de un chico del club. Esa publicación recorrió el mundo (más de 4.5 millones de reproducciones) y así obtuvo más me gusta la página del club. A nivel redes ellos son los campeones pero todos sabemos que Sapere no tiene el primer lugar en convocatoria”, manifestó el presidente Fabián Godoy, quien no obstante destacó el trabajo de su colega, Juan Carlos Lucuman, en el facebook del club capitalino.

El dirigente de Alianza se puso en rol de hincha y sacó chapa de la grandeza celeste y de sus tribunas llenas.

“Dos mil cada partido”

“No importan los seguidores en Facebook sino la gente que va a la cancha, eso es lo que yo más valoro. No voy en contra de los 24 clubes de LIFUNE pero es sabido que Alianza es el más convocante. En promedio somos 1500 a 2000 personas cuando jugamos de local”, destacó Godoy.

Recordemos que el estadio del Gallo recibió a la Selección Argentina dirigida por Maradona allá por 2010, actualmente es sede de la Copa Argentina, el club jugó la liguilla PreLibertadores contra Boca (1986) y suma 14 títulos locales.

“Alianza es el más popular de Neuquén y uno de las más populares de la Patagonia” dijo el presi, que agregó: “En la final de la Copa Neuquén ante Independiente se vendieron más de 2000 tickets”.

Volviendo al tema de las redes sociales, Godoy subrayó que el club no tiene una cuenta oficial si no varias extraoficiales. “Actualmente la más popular es Alianza de Cutral Có Corazón Celeste. Si sumamos todas las cuentas son más de 9000 seguidores pero es algo pendiente armar una cuenta oficial. Destaco el laburo marketinero que hizo Sapere”, marcó Fabián Godoy.

El emblema y un periodista

Federico Panei, capitán del Gallo, manifestó sin dudar: “Alianza es el equipo más popular de Neuquén. Lo considero de esa manera por su historia a nivel nacional ganando regionales y también la gran cantidad de ligas locales”.

“Se sabe que la gente de Alianza es muy seguidora y acompaña en gran número donde le toque jugar. Creo que el tiempo demostró que el Gallo, llegando a instancias decisivas y jugando cosas importantes, tiene un gran efecto de concurrentes, tanto de local como de visitante, cosa que es difícil de igualar por otros equipos, con el respeto que me merecen los demás clubes”, declaró Juanjo Vaselatti, que hace seis años relata los partidos del celeste.

image.png

En la misma sintonía que Godoy, el periodista afirmó: “La verdad que me sorprendió la cantidad de seguidores de Sapere en Facebook”. Continuará

El duelo de hinchadas con Petro

Otra demostración del poder de convocatoria de Alianza se refleja en el derby con su par de la comarca, el Matador. Ante Petrolero Argentino suelen ser partidos con tribunas repletas (cuando se permiten las dos parcialidades) y mucho folclore.

“Entre los dos públicos llenamos un estadio con 4000 o 5000 personas. Creo que si algún día ambos clubes llegaran a una final por la Liga o la Copa se juntarían casi 10.000 hinchas”, aseveró el titular del Gallo, quien sostiene que el club que preside es el más popular al margen de que en el ranking de equipos del fútbol local con más seguidores en Facebook no se encuentra tan bien posicionado.

“El mejor espectáculo”

Coincidió en la apreciación uno de los jugadores más conocidos del Celeste.

image.png

“Creo que el clásico con Petrolero jugado en el Coloso con ambos públicos es el mejor espectáculo deportivo de la provincia”, señaló Fede Panei, referente del Gallo.

Y luego argumentó semejante afirmación al destacar: “Lo digo por el estadio y el color de ambas parcialidades”.

Lo cierto es que el Matador también es un equipo superconvocante y en su momento tendrá el derecho a expresarse en este debate de LMN.

