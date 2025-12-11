Cómo estará el clima en Neuquén este viernes 12 de diciembre

El pronóstico anticipa la continuidad del viento, el calor y un cielo variable, según la AIC. Los detalles en la nota.

Este viernes 12 de diciembre llega con una combinación de calor, ráfagas intensas y cielo parcialmente nublado en la mayor parte de Neuquén y el Alto Valle , según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

La ciudad de Neuquén vivirá una jornada de calor moderado con la presencia de viento intenso . La AIC prevé una máxima cercana a los 29 °C , con sensación térmica algo más elevada por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado, aunque con lapsos de mayor nubosidad.

El viento soplará fuerte durante el día y podría alcanzar ráfagas superiores a los 70 km/h . Hacia la noche, el cielo se cubrirá por completo y la temperatura descenderá de forma abrupta hacia los 10 °C, generando una amplitud térmica significativa.

La provincia

En el norte provincial se espera un viernes más estable en cuanto a nubosidad, pero igualmente ventoso. La AIC anticipa una máxima cercana a los 26 °C, con viento moderado a fuerte durante gran parte del día, aunque con menos ráfagas extremas que en la confluencia.

El cielo se presentará parcialmente despejado, con pasajes de nubosidad hacia la tarde. La mínima nocturna rondará los 8 °C, manteniendo el característico contraste entre día cálido y noche fresca propio de la zona.

En el centro de la provincia de Neuquén el clima estará variable, con temperaturas intermedias y viento persistente. Con una temperatura máxima aproximada de 24 °C, con viento sostenido y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, con momentos de mayor opacidad hacia la noche. La mínima descenderá hasta los 6 °C, reforzando la marcada amplitud térmica del centro provincial.

La cordillera

El clima cordillerano mostrará un escenario más fresco y húmedo, con máximas que rondarán los 20 °C y un cielo mayormente nublado durante gran parte del día. No se descartan chaparrones aislados en zonas de montaña, especialmente durante la tarde y la noche.

El viento será moderado en el casco urbano, aunque más intenso en sectores altos y valles expuestos. La mínima nocturna podría ubicarse cerca de los 7 °C, con un ambiente fresco y húmedo típico de la cordillera en diciembre.