Alerta amarilla por tormentas con caída de granizo y fuerte viento: qué zonas estarán afectadas

El SMN advirtió por lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo en varias provincias.

Una de las alertas emitidas por el SMN alcanza nivel amarillo en varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas y otra amarilla por vientos fuertes que alcanzan a distintas provincias del país durante este lunes. El organismo anticipó fenómenos de variada intensidad, con precipitaciones localmente fuertes, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los valores habituales.

Según el parte oficial difundido, la advertencia por tormentas abarca sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santa Fe y Río Negro.

El SMN informó que las áreas bajo alerta podrían ser afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevé que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

En determinados sectores, los valores de precipitación acumulada podrían ser significativos, lo que aumenta la probabilidad de anegamientos temporarios en zonas urbanas con drenaje reducido. El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

Alerta por tormentas =2-03

No obstante, en el noroeste de San Luis y suroeste de Córdoba, la alerta vigente por tormentas es naranja.

Alerta amarilla por vientos fuertes

En paralelo, la advertencia por vientos rige para zonas de: sur de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, sur de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Las condiciones se mantendrán durante gran parte de la jornada, con mejoras temporarias en algunos puntos.

El organismo prevé circulación del sector oeste y sudoeste con velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora en áreas abiertas, especialmente en la región patagónica.

Estas condiciones podrían afectar la circulación en rutas, sobre todo para vehículos de gran porte o con carga liviana. También se aconseja asegurar chapas, cartelería y cualquier elemento que pueda desprenderse por la acción del viento.

Alerta por viento =2-03

El SMN indicó que continuará monitoreando la evolución de la situación y que las alertas podrían actualizarse en caso de cambios en las condiciones meteorológicas. Se recomienda a la población consultar periódicamente el sitio oficial para verificar el estado del tiempo en cada localidad.

Qué implica la alerta amarilla

El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. En este contexto, se recomienda prestar especial atención a las actualizaciones oficiales y adoptar medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones, el SMN sugiere evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas, no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

lluvia y nieve Siete provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas, lluvias y vientos.

También tener en cuenta:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Evitar circular por calles o rutas anegadas.

Permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

Cómo seguirá el tiempo

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad podría continuar de forma intermitente en algunas de las áreas afectadas durante los próximos días, con mejoramientos temporarios. En la Patagonia, el ingreso de aire más frío favorecerá la persistencia de vientos intensos.

Desde el SMN informaron que continuarán monitoreando la evolución del sistema y que las alertas podrían actualizarse en función de los cambios en las condiciones meteorológicas. Se recomienda consultar periódicamente el sitio oficial para verificar el estado del tiempo en cada localidad.