La bomba del Laucha Acosta tras retirarse: "No me tiene bien"

El ídolo de Lanús dejó el fútbol luego de ganar la Copa Sudamericana, pero dejó ver que las cosas con la dirigencia terminaron mal.

El ex delantero Lautaro “Laucha” Acosta confesó que está “triste y un poco decepcionado”, ya que luego de su retiro será desvinculado de Lanús , club en el que se desempeñó durante gran parte de su carrera.

“Tanto Rodrigo (su hermano) como yo, no vamos a formar parte del club porque así lo decidió la dirigencia” , comenzó Acosta en diálogo con el medio TyC Sports.

Con respecto a esta situación, el “Laucha” reconoció que “no fue una decisión nuestra, sino de la dirigencia y no me tiene bien. Es un momento de incertidumbre en el que se me juntan muchas cosas como ser campeón, el retiro y ahora la desvinculación del club por una decisión ajena”.

A su vez, hizo énfasis en la tristeza y decepción que siente “por todo lo que fui dejando en el club y porque esperaba mi cierre de esta etapa de otra manera”.

"MI HERMANO Y YO NO VAMOS A FORMAR PARTE DEL CLUB PORQUE ASÍ LO DECIDIÓ LA DIRIGENCIA. ES UN MOMENTO QUE NO ME TIENE BIEN, ESTOY TRISTE Y UN POCO DECPECIONADO".

Por último, adelantó que “nosotros (con su hermano) nos hemos ido capacitando, yo terminé el curso de entrenador en el 2017 y Rodrigo es el entrenador de la Reserva de Lanús hace ocho años y con dos interinatos. Tenemos experiencia de sobra para enfrentar el desafío que venga”.

El “Laucha” Acosta se retiró del fútbol hace pocas semanas, a los 37 años, luego de conseguir el título en la Copa Sudamericana con Lanús. Durante la final ante Atlético Mineiro de Brasil, el ex delantero tuvo el penal del triunfo en sus pies, aunque quiso asegurar fuerte al medio y la tiró por arriba del travesaño. Finalmente, el “Granate” se pudo imponer luego de un par de ejecuciones más.

Los logros de Lautaro Acosta en Lanús

Acosta ganó seis títulos en su larga trayectoria en Lanús: el Torneo Apertura 2007, el Torneo Transición 2016, la Copa Bicentenario 2016, la Supercopa Argentina 2016 y las Copas Sudamericanas de 2013 y 2015.

En total, Acosta disputó 429 partidos en Lanús, entre los 16 años en los que permaneció en el club, y anotó 60 goles. Siendo uno de los ídolos máximos del “Granate”, consagrado como el jugador con más participaciones en el club e incluso contando con una estatua, Lautaro Acosta se despidió del fútbol profesional.

El delantero debutó en Lanús en 2006 y se ganó la titularidad rápidamente, siendo parte importante del Torneo Apertura 2007 que ganaría el club, el primer título local de su historia, hasta que fue vendido un año después al Sevilla de España, institución que desembolsó 7,5 millones de euros.

De todas formas, su paso por Europa fue corto y poco fructífero. Jugó en el conjunto sevillano hasta 2010, con dificultades para ganarse el puesto debido a sus recurrentes lesiones, y tuvo dos préstamos, por el Racing de Santander español y por Boca, donde no hizo goles tras 22 partidos, hasta quedar libre y volver a Lanús.

Fue en ese momento cuando empezó a escribir su historia dorada en el club. Acosta fue parte fundamental de algunos de los mejores años de la institución, obteniendo cinco títulos en los 12 años que transcurrieron desde su vuelta: la Copa Sudamericana 2013, el Campeonato de Primera División de 2016, la Supercopa Argentina 2016, la polémica Copa Bicentenario 2016 y la reciente Copa Sudamericana de 2025, además de ser finalista de otra sudamericana y de la Libertadores, en 2017.

Además de lo deportivo, la vida del “Laucha” se sacudió en 2023, con una denuncia realizada por su expareja por “violencia física, verbal y psicológica y amenazas de muerte”, la cual le significó una restricción perimetral de 300 metros, aunque no impidió que continúe su carrera futbolística.