La decisión que tomó la Selección Argentina antes de jugar la Finalissima

La Albiceleste se medirá ante España en busca de un nuevo título antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Selección Argentina podría enfrentar a Senegal en marzo de 2026 , como parte de su preparación para la Finalissima ante España , luego de que la Federación Senegalesa de Fútbol informara que existen gestiones avanzadas para disputar un amistoso internacional previo al duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

El posible encuentro se enmarca dentro de la planificación del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que apunta a llegar con ritmo competitivo y exigencia internacional al choque ante el seleccionado español, vencedor de la Eurocopa 2024. Si bien aún restan definiciones oficiales sobre sede y fecha exacta, el partido ante Senegal aparece como una prueba de jerarquía.

El combinado africano es uno de los equipos más fuertes del continente y suele ser protagonista en torneos internacionales, con una identidad marcada por la intensidad física y el orden táctico. Además, cuenta con futbolistas que se desempeñan en las principales ligas europeas, lo que lo convierte en un rival de riesgo para cualquier selección.

La Finalissima volverá a enfrentar a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, títulos que en la última edición quedaron en manos de Argentina y España, respectivamente. El cruce entre sudamericanos y europeos genera una gran expectativa y reedita un enfrentamiento de alto impacto entre dos selecciones que atraviesan procesos consolidados.

Desde la AFA, por el momento, no hubo confirmaciones oficiales, aunque la intención es sumar compromisos de alto nivel en la previa del encuentro. Mientras tanto, el posible amistoso ante Senegal comienza a tomar forma como un paso clave en la preparación de la Albiceleste.

El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Luego de que se celebrara el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA oficializó los días, horarios y sedes para los partidos de la fase de grupos. En ese sentido, la Selección Argentina ya conoce el calendario para el Grupo J, que integra junto a Argelia, Austria y Jordania.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscan revalidar el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022, debutarán el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, en el Kansas City Stadium, a las 22 horas.

El segundo partido del Mundial 2026 tendrá lugar en el Dallas Stadium, el lunes 22 de junio, desde las 14 horas ante Austria. La Albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania, nuevamente en el Kansas City Stadium, el sábado 27 de junio a las 23 horas.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a los rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, que serán Argelia, Austria y Jordania, y reconoció que “en principio tenemos que estar satisfechos”.

De todas maneras, aclaró que “los partidos hay que jugarlos” y recordó la derrota en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1. Scaloni, que protagonizó un emotivo momento al entregar la Copa del Mundo antes de que comience el sorteo, reconoció dicha situación como muy emotiva: “Tenerla en la mano es algo único”.

El calendario del Grupo J que integra la Selección Argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium (Martes 16/06) - 22:00 horas.

Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium (Martes 16/06).

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Dallas Stadium (Lunes 22/06) - 14:00 horas.

Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium (Lunes 22/06).

Fecha 3