Mundial 2026: la Selección Argentina ya conoce días, horarios y sedes para la fase de grupos

La Albiceleste integra el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.







La Selección Argentina busca su cuarta estrella.

Luego de que se celebrara el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, este sábado la FIFA oficializó los días, horarios y sedes para los partidos de la fase de grupos. En ese sentido, la Selección Argentina ya conoce el calendario para el Grupo J, que integra junto a Argelia, Austria y Jordania.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscan revalidar el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022, debutarán el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, en el Kansas City Stadium, a las 22 horas.

El segundo partido del Mundial 2026 tendrá lugar en el Dallas Stadium, el lunes 22 de junio, desde las 14 horas ante Austria. La Albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania, nuevamente en el Kansas City Stadium, el sábado 27 de junio a las 23 horas.