Mundial 2026: Austria, el histórico que regresa a la Copa del Mundo

La Selección Argentina , vigente campeona del mundo, ya conoce a sus tres oponentes en el Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , un desafío que presentará dos rivales con historia y un debutante absoluto en la máxima cita planetaria.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán ante las selecciones de Argelia, Austria y Jordania , según deparó el sorteo realizado para el certamen que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El seleccionado de Austria es un rival con un historial más amplio y una tradición considerable en el fútbol, aunque el cruce con Argentina en 2026 será su primera contienda oficial en una Copa del Mundo. El historial entre ambos se limita a dos partidos amistosos , con un saldo de una victoria para Argentina y un empate.

Seleccion Austria (1)

El primer partido se disputó el 21 de mayo de 1980 en el Estadio Pratter de Viena, con una memorable goleada argentina de 5-1. El equipo campeón del mundo, dirigido por César Luis Menotti, tuvo como figuras destacadas a Santiago Santamaría, Leopoldo Jacinto Luque y un joven Diego Maradona, quien marcó un doblete para sellar el resultado. Diez años después, el 3 de mayo de 1990, empataron 1-1 en el Estadio Ernst Happel, en un encuentro previo al Mundial de Italia. En esa ocasión, Austria se adelantó con un gol de Manfred Zsak, mientras que la selección argentina logró la igualdad.

Historia mundialista y clasificación a 2026

Austria es un combinado longevo que disputará su octava Copa del Mundo. El equipo europeo fue protagonista en las primeras ediciones del torneo, logrando su mejor resultado en 1954, cuando alcanzó el tercer puesto. Otras participaciones notables fueron en 1934, 1958, 1978, 1982, 1990 y Francia 1998, siendo esta última su última aparición antes de la edición de 2026.

El seleccionado austríaco regresa al Mundial después de 28 años. Logró su clasificación a la Copa del Mundo 2026 tras finalizar como líder del Grupo H en las Eliminatorias Europeas de la UEFA. El equipo, actualmente dirigido por el alemán Ralf Rangnick, sumó 19 puntos, producto de seis triunfos, un empate y una derrota, en un grupo que compartía con Bosnia y Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino.

Seleccion Austria (2)

El sorteo del Mundial para el resto de las selecciones sudamericanas

La pentacampeona del mundo Brasil encabezará el Grupo C y enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití. El equipo del italiano Carlo Ancelotti disputará la fase de grupos en Estados Unidos, donde jugará ante los áfricanos en Boston, en Miami ante los europeos y en Filadelfia ante los centroamericanos.

La Paraguay del argentino Gustavo Alfaro integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y el ganador del tercer repechaje europeo que saldrá de Eslovaquía, Kosovo, Turquía y Rumania.

El equipo guaraní disputará la fase de grupos en Estados Unidos donde enfrentará a los anfitriones en Los Ángeles mientras que los otros dos partidos los jugará en San Francisco.

La Ecuador del argentino Sebastián Beccacece compone el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. En Estados Unidos, la ´Tri´ jugará ante los africanos en Houston, ante los centroamericanos en Kansas y ante los europeos en Filadelfia.

La bicampeona del mundo Uruguay, dirigida por el argentino Marcelo Bielsa, integra el Grupo H donde enfrentará a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los charrúas jugará ante los saudíes y africanos en Atlanta mientras que chocará ante los europeos en Houston.