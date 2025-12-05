Las reacciones y los mejores memes del sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la próxima edición de la Copa del Mundo se volvió lo más comentado en las redes.

La FIFA realizó el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos. En un evento histórico al tratarse de la definición del fixture del primer campeonato del mundo con 48 participantes, la casa madre del fútbol definió los grupos del certamen.

Aunque los copones tuvieron a 42 seleccionados confirmados y 6 bolillas que representaron a los repechajes que se disputarán en marzo del 2026, la repercusión en las redes sociales fue inmediata y miles de usuarios se refirieron al cónclave. Los grandes temas que acapararon los flashes comenzaron desde la previa: las actuaciones de Andrea Bocelli y Robbie Williams, los guantes que utilizó Lionel Scaloni y cómo quedaron los grupos.

Vale recordar que el sorteo se organizó en cuatro bombos, etiquetados del 1 al 4, cada uno con 12 bolas que representan a los países clasificados. El Bombo 1 incluyó a los cabezas de serie, definidos según la posición en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, junto a los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos, quienes ya tienen asegurado su lugar en ese grupo por su condición de organizadores.

image

A su vez, el Mundial 2026 será la edición más extensa de la historia, con 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos. El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, ampliando así las posibilidades de clasificación y aumentando la competitividad del certamen. La final está prevista para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Repercusiones y memes del sorteo del Mundial

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Sorteo Mundial 2026: la Selección Argentina ya conoce a todos sus rivales en el grupo J

La Selección Argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania, luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será el 16 de junio frente a Argelia, mientras que seis días después les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes. Los horarios en los que se llevarán a cabo estos encuentros se conocerán este sábado.

Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

image

El único antecedente entre la Selección argentina y Argelia data de 2007, en un durísimo encuentro donde los por entonces dirigidos por Alfio Basile se impusieron 4-3 en el Camp Nou. Contra Austria, la “Albiceleste” jugó dos veces. La primera de ellas fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del inolvidable Mundial de Italia. Por último el de la Copa del Mundo del año que viene será el primer cruce con Jordania.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del Grupo H, que cuenta con la presencia de España y Uruguay.

Además, si la “Scaloneta” se mete entre los ocho mejores se podría dar uno de los cruces más esperados por los fanáticos del fútbol ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que es una de las grandes candidatas a pelear por el título.