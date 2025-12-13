El partido más corto de la historia fue para Pérfora, que empató la final ante el Club Pacífico

El encuentro que se había frenado cuando faltaban 1:54 para el cierre se completó el viernes y fue para el Verde. Están 1 a 1.

La seguidilla de hechos lamentables y curiosos que se dieron en el segundo punto de la final del Pre Federal de básquet , entre Pérfora y el Club Pacífico , tuvo un nuevo capítulo el viernes por la noche.

Luego de la decisión del Tribunal de Disciplina de multar a ambos clubes con sanciones económicas y no permitir público en el estadio del Verde en lo que resta de la serie, el equipo de Fernando Claris igualó la definición con un triunfo por lado.

Los 1:54 que quedaban tuvieron 15 puntos de Pérfora y 11 de la visita, que determinaron el 96 a 85 final.

El Decano arrancó la reanudación con dos libres de Marco Roumec, poniendo a su equipo a cinco, pero un doble de Augusto Rossi y un triple de Santiago Candia encaminaron al local a la victoria.

Después, un par de bombas más y varios cortes con falta hicieron abultado el marcador pero no alteraron el 1 a 1 de la serie. Todo ante un estadio vacío y una imagen lamentable que quienes quieren al deporte de la naranja en la región no pretenden que se repita.

La acción seguirá el lunes en El Viejo Ramírez cuando Pacífico sea local en el tercer punto de la final. El ganador de ese duelo llegará match point al cuarto partido, que irá en Plaza Huincul y sin público.

El fallo de la polémica en Pérfora y Pacífico

Tras los descargos de los dos clubes y luego de casi cuatro días de espera, salió el fallo de la polémica. El Tribunal de Disciplina resolvió los pasos a seguir respecto del segundo punto de la final del Pre Federal, donde a falta de 1:54 y con Pérfora arriba por siete puntos sobre el Club Pacífico, el cotejo quedó en stand by.

Con las pruebas fílmicas, los argumentos vertidos por cada institución y el reglamento en la mano, el Tribunal resolvió que el encuentro se complete a puertas cerradas en el mismo reducto.

Siguiendo el mismo criterio que ya habían utilizado las autoridades en este torneo, la responsabilidad de la seguridad del espectáculo corre por el club anfitrión.

Por eso, Pérfora tendrá que hacerse cargo de los gastos del traslado y la logística para que la delegación del Deca regrese a Plaza Huincul y se completen los 114 segundos que le quedan al partido en cuestión.

Pero las puertas cerradas no serán solo para este segundo punto de la final, sino que en caso de necesitarse un cuarto juego en el estadio Oscar Piti Claris, también se disputará sin público en las tribunas.

La raíz del conflicto se dio cuando a falta de 1:54, con el balón fuera de los límites del campo de juego, un espectador de Pérfora tomó y arrojó la pelota a Gustavo Maranguello. El jugador visitante acusó el golpe y ya no se jugó más.

Después, Pacífico se dirigió a los vestuarios y "decidió unilateralmente retirar al equipo", según el fallo, alegando falta de seguridad.

Eso quedó registrado en el video de la transmisión y de ahí en más se cotejaron las versiones de los clubes con el comisionado técnico.

Pacífico denunció que un integrante de la mesa de control perteneciente a Pérfora agredió a una persona del cuerpo técnico de la visita. Sobre esa situación, se le aplicó tres partidos de pena al agresor y otros quince al espectador que le arrojó la pelota a Maranguello.

Además de hacerse cargo del traslado del rival para terminar el partido que fue suspendido, el Tribunal multó a Pérfora con 10 AJC (Arancel de Juez) por no haber garantizado el normal desarrollo del encuentro desde la seguridad.

Al mismo tiempo, Pacífico fue multado con la misma suma por haberse retirado del partido. El monto sería de unos 330 mil pesos, aproximadamente, para cada uno.