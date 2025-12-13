Racing y Estudiantes de La Plata definen al campeón del Torneo Clausura

El Pincha y la Academia llegan a esta instancia después de vencer a Gimnasia y a Boca, respectivamente.
Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.
El partido, que está programado para las 21, se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.
Las formaciones de Racing y Estudiantes
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez; Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
- Torneo Clausura
- Final
- Racing – Estudiantes de La Plata
- Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Héctor Paletta
- Hora: 21.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports
