Tras la sanción por los incidentes, Independiente de Neuquén se puso arriba ante Pérfora

Luego de conocerse el fallo del Tribunal, el Rojo hizo un gran partido en La Caldera, donde se jugó a puertas cerradas.

En la tarde del martes, se dio a conocer la sanción definitiva del Tribunal de Disciplina sobre el partido suspendido entre Independiente de Neuquén y Pérfora , en el comienzo de las semifinales del Pre Federal de básquet. La sanción fue dura para con el Rojo, que además de una multa económica deberá jugar lo que resta del torneo sin público en su cancha.

La institución anfitriona fue considerada única responsable por los incidentes del domingo que llevaron a la postergación del encuentro, por no garantizar la seguridad del espectáculo.

El Tribunal tomó la decisión basado en las pruebas fílmicas que se presentaron donde, según el fallo, quedaron evidenciadas las agresiones por parte de una decena de identificados con el Rojo.

También se analizaron los descargos realizados por los clubes, donde Independiente pidió que toda la serie se disputara solo con público local, mientras que el Verde había solicitado que le den por ganado el partido. Ambos pedidos fueron desestimados y la semi se resolverá íntegramente en cancha, con la salvedad de que habrá solo público local en Plaza.

La multa económica para Independiente es de 518 mil pesos.

independiente pérfora suspendido Imagen del día de los incidentes. Foto: Claudio Espinoza

En la cancha, el Rojo fue superior

Con actuaciones sobresalientes, a Independiente se lo vio mejor desde lo colectivo y se impuso por 94 a 86 es un partidazo que tuvo de todo, menos público en las tribunas.

Basquet independiente vs perfora María Isabel Sánchez

El local estuvo siempre arriba y llegó a sacar 13 de distancia en diferentes pasajes. Lo de Joaquín Marcón fue clave en el poste bajo con 27 puntos y 6 rebotes, mientras que Carlos Paredes completó otra noche muy buena con 14 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

Pérfora se mantuvo con chances gracias a Julián Ruiz, autor de 28 tantos y algunos triples espectaculares. Luca Chiapella (14) y Nahuel Vicentin (13) ayudaron en el goleo y así el Verde se puso cinco veces a un punto, pero no lo pudo dar vuelta.

Cada vez que la visita quedó a tiro, el Rojo reaccionó o la pelota dijo que no, lo que hizo que la tensión fuera aumentando hasta el último parcial.

Basquet independiente vs perfora María Isabel Sánchez

Fue entonces que Julián Fedele (26) y Mateo Isolabella (10) se sumaron a Marcón para que Independiente se adueñara de la victoria con autoridad, cuando Ruiz ya había quedado afuera del partido por acumulación de faltas.

La serie seguirá el jueves en Plaza Huincul con público local en el estadio Piti Claris y, de ser necesario, el tercer juego sería el domingo en La Caldera, cuyas tribunas estarán desiertas hasta el final del certamen. Un castigo que a Independiente le duele.

Hoy juegan Español y Pacífico

La primera semi del Pre Federal disputará este miércoles el segundo punto de la serie donde el Deca está arriba del Torito por 1 a 0, luego de la victoria del domingo en el Viejo Ramírez.

También a las 21, pero en General Roca, Del Progreso será local de Deportivo Roca en la pelea por la permanencia. El auriazul ganó de visitante y quiere cerrar la serie en casa.

La otra llave de la reclasificación seguirá a las 21:30, cuando Biguá (0) reciba en El Nido a Atlético Regina (1).