Perdió el básquet: no se jugó el partido entre Independiente de Neuquén y Pérfora

La violencia fue la principal razón que llevó a la suspensión del encuentro que daba inicio a las semifinales del Pre Federal.

El DT de Pérfora, Fernando Claris, habla con el árbitro, Juan Cruz Félix. Atentamente mira, entre otros, Andrés García, técnico del Rojo. Fotos: Claudio Espinoza

La del domingo fue una noche lamentable para el básquet de la región. Independiente de Neuquén y Pérfora debían enfrentarse a las 20:30 en La Caldera, en el comienzo de la serie semifinal del Pre Federal, donde el Verde defiende el título obtenido el año pasado.

Sin embargo, la terna arbitral encabezada por Juan Cruz Félix resolvió suspender el encuentro por falta de garantías, luego de algunos cruces en la previa entre las parcialidades de ambos equipos y con un clima de tensión que no aflojaba en las tribunas.

Los ánimos estaban alterados desde un rato antes de la hora señalada para el comienzo. En la zona de la calle José Rosa se respiraba un clima diferente y la gente que iba ingresando a La Caldera lo hacía entre cánticos y algunos insultos de parte de caracterizados locales a los hinchas visitantes.

Es que algunos de los integrantes de la hinchada que habitualmente acompaña a Independiente en el fútbol se trasladó desde la Chacra, donde el Rojo le ganó 3 a 0 a Maronese por el Regional Amateur, para alentar al primer equipo de básquet del club.

independiente pérfora suspendido Fotos: Claudio Espinoza

Pérfora llevó a la misma parcialidad que había viajado en el duelo que disputaron en el mismo reducto por la fase regular.

Según pudo saber LMNeuquén, hubo incidentes en los minutos previos con hechos de violencia que generaron preocupación, como piedrazos y algunos empujones con integrantes de la policía.

Identificados con Independiente le habrían robado un bombo a los visitantes.

Los minutos fueron pasando y primero el partido quedó demorado con el objetivo de comenzar cuando las aguas estuvieran más calmadas. Mientras tanto, se esperaba el arribo de más personal de seguridad para controlar las acciones fuera del campo de juego.

Una vez que ingresaron todos los simpatizantes, empezaron los "cantitos" y gestos cruzados, con tres efectivos policiales en el medio para evitar violencia física.

independiente pérfora suspendido (2) Fotos: Claudio Espinoza

Sin embargo, cuando un hincha de Independiente pasó con su camiseta por adelante de los rivales, hubo algunos insultos y varios de Independiente quisieron interceder. Los policías evitaron la violencia física y la situación no pasó a mayores.

Pero eso dejó en claro que las garantías no estaban dadas para que se dispute el partido y por eso, tras 50 minutos de espera y siendo las 21:20, Félix decidió suspender el encuentro y tanto la gente como la delegación de Pérfora dejaron el estadio en primer lugar.

Al momento de la publicación de esta nota -domingo por la noche- no hay certezas de cómo ni cuando se jugará el partido.