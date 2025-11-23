Otro show de Messi: un gol y tres asistencias para clasificar al Inter Miami a la final de conferencia

Leo la rompió toda en Cincinnati: participó de los cuatro tantos de las Garzas, que sacaron boleto a la instancia decisiva del Este: hubo mucha participación argentina.

Inter Miami cerró una noche inolvidable en Cincinnati y avanzó con autoridad a la final de la Conferencia Este de la MLS: el equipo dirigido por Javier Mascherano goleó 4-0 como visitante con otra actuación brillante de Lionel Messi , que abrió el marcador con un gol de cabeza y completó una función estelar con tres asistencias. La superioridad fue tan marcada que el conjunto local terminó rendido ante el ritmo y la precisión del astro rosarino, clave para destrabar un partido que, hasta su aparición, se jugaba con paridad en las estadísticas.

El inicio había mostrado al cuadro local decidido a imponerse, empujado por el estadio lleno y generando las primeras aproximaciones. Sin embargo, las Garzas respondieron rápido: Mateo Silvetti , la joya surgida de Newell’s, avisó con un par de llegadas profundas. El golpe decisivo llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Leo armó la jugada, abrió para el delantero ex Lepra y fue a buscar al área para conectar de pique al piso el centro del juvenil .

La conexión albiceleste volvía a dar frutos en el inicio del complemento. A los 12 minutos, el 10 asistió al artillero de 19 años , que marcó su primer tanto con la camiseta del conjunto norteamericano con un remate cruzado. El atacante, figura de la última Copa del Mundo Sub 20, ratificó su protagonismo dentro de un equipo que apuesta fuerte por el talento celeste y blanco. El rival, desbordado, ya no encontraba respuestas para frenar los contraataques.

En ese contexto de dominio absoluto, irrumpió Tadeo Allende, ex Godoy Cruz, para liquidar el encuentro. Primero, a los 17 minutos del segundo tiempo, recibió otro pase quirúrgico del campeón del mundo, recorrió varios metros y definió junto a un poste para el 3-0. La última estocada llegó a los 28 minutos, con una nueva asistencia del ídolo culé, que de espaldas y con sutileza habilitó al mendocino para que marcara el 4-0.

Así, fue el quinto gol de Allende en los últimos cuatro partidos de play-off, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo. La semifinal estaba sentenciada y Mascherano aprovechó la ocasión para dosificar energías: ingresó Luis Suárez, quien perdió el puesto en los últimos encuentros, y les dio minutos a jugadores suplentes. Del otro lado, Luca Orellano entró en medio del derrumbe de Cincinnati, sin poder influir en el desarrollo.

Con quién jugará el Inter Miami la final de conferencia

Rodrigo De Paul, de correcto desempeño, incluso tuvo el 5-0 tras otra asistencia de Messi, pero definió sin potencia. Con este triunfo, los apadrinados por David Beckham arribaron por primera vez a una final de Conferencia, mientras esperan contrincante: se dirimirá en el duelo entre Philadelphia y New York City. En el Oeste, Vancouver Whitecaps ya aseguró su lugar, y el último finalista saldrá de Minnesota United vs. San Diego. La gran final de la MLS se disputará el 5 de diciembre.

¡¡¡VAMOSSSS!!! Gran partido de todo el equipo contra un rival que siempre nos había costado muchísimo. Un pasito más…@intermiamicf pic.twitter.com/Q9UJZNwmPQ — Leo Messi (@leomessisite) November 24, 2025

Leo, por su parte, acumula 34 goles en 31 partidos en lo que va de la actual temporada y busca alcanzar la instancia decisiva número 52 de su carrera. En Estados Unidos, volvió a demostrar que, cuando se enciende, todo cambia: Inter Miami jugó, goleó y sueña con el título. Y la Pulga, con llegar fina a la Copa del Mundo del año que viene.