Messi fue distinguido con un premio y emocionó al hablar de Barcelona

El astro rosarino fue distinguido por el diario Sport como el jugador más querido del club y habló sobre el signifacado del club para su vida.

Lionel Messi volvió a ser protagonista de un nuevo premio que enaltece aún más el protagonismo que tuvo y tiene en su carrera profesional siendo un icono del Barcelona de España. En las últimas horas el diario Sport le dio el reconocimiento al astro rosarino como el jugador más querido en la historia del club.

En su relato tras recibir el reconocimiento, Messi mostró su cariño por el club: “ Es muy especial por lo que significa y de dónde viene . Hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años; no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa”.

Por otra parte sumó: “Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre va a ser el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Y, nada, agradecido por esto. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Y, nada, muchos recuerdos hermosos, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, yo también le tengo un cariño muy especial a todo”.

Cada vez que @LeoMessi toca un balón, la afición siente que el fútbol es mucho más que un deporte: es humildad, respeto y compromiso con un escudo. Su forma de competir, de ganar y de perder, habla tanto de su talento como de sus valores dentro y fuera del campo. Por eso, el… pic.twitter.com/jReCmQVKDC — Diario SPORT (@sport) November 19, 2025

Para cerrar dijo: “Obviamente, voy a volver. Voy a estar presente en el estadio como un aficionado más, siguiendo al equipo, al club, y siendo un hincha más”. Cabe recordar que el '10' sorprendió hace algunas semanas con una visita inesperada al Camp Nou que está en remodelación.

Aparecieron fuertes pintadas contra Chiqui Tapia con Messi, De Paul y Dibu Martínez como protagonistas

Los fanáticos del fútbol están contentos de la obtención que ha conseguido la Selección argentina en la Copa del Mundo 2022 y el resto de los títulos como el bicampeonato de Copa América como la Finalissima, se sabe. Pero los amantes del fútbol doméstico presentan grandes preocupaciones por la organización del mismo debido la abundante cantidad de equipos que participan.

En las últimas horas algunos hinchas se expresaron con duertes pinturas contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Tapia, y algunos referentes de la selección mayor como Lionel Messi, Dibu Martínez, pero principalmente contra el mediocampista Rodrigo De Paul.

En un contexto de polémicas con el arbitraje argentino, aparecieron ataques a murales de los futbolistas mencionades y frases como "De Pol (en referencia a De Paul) complice de esta mafia", "Chiqui Mafia corrupto" y "el mundial más caro de toda la historia. Morón y nada +".

Las críticas aparecen en torno a las apariciones públicas que han hecho los referentes de la albiceleste con el máximo mandatario pero sin expresarse sobre los problemas que atraviesa el torneo doméstico.