La gambeta viral de Ciro Messi que ilusionó a los argentinos

El hijo de Lionel Messi sorprendió en las redes sociales con una jugada digna de su padre mientras jugaba en la academia de Inter Miami.

En Argentina, y los amantes del fútbol mundial, sueñan con que la leyenda de Lionel Messi no termine nunca, aunque la realidad marca que el fin de la carrera terminará en los próximos años según viene expresando públicamente cuando es consultado. El jugador transita la última etapa de su carrera profesional.

Mientras el final de la carrera del'10' está cada vez más cerca, empieza a aparecer la nueva generación del apellido. En las últimas horas causó una revolución su heredero, Ciro Messi que entrena en la academia del Inter Miami , con un video de un pasaje del encuentro que disputó el niño de siete años.

Digno de una jugada de su padre. El niño que usa el dorsal '10' en su espalda como su papá, fue destacado en las redes sociales por tres gambetas consecutivas durante un partido donde dejó en el camino a cuatro rivales. Terminó rematando al arco pero el arquero atajó el remate.

Messi fue distinguido con un premio y emocionó al hablar de Barcelona

Lionel Messi volvió a ser protagonista de un nuevo premio que enaltece aún más el protagonismo que tuvo y tiene en su carrera profesional siendo un icono del Barcelona de España. En las últimas horas el diario Sport le dio el reconocimiento al astro rosarino como el jugador más querido en la historia del club.

En su relato tras recibir el reconocimiento, Messi mostró su cariño por el club: “Es muy especial por lo que significa y de dónde viene. Hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años; no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa”.

Por otra parte sumó: “Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre va a ser el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Y, nada, agradecido por esto. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Y, nada, muchos recuerdos hermosos, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, yo también le tengo un cariño muy especial a todo”.

Cada vez que @LeoMessi toca un balón, la afición siente que el fútbol es mucho más que un deporte: es humildad, respeto y compromiso con un escudo. Su forma de competir, de ganar y de perder, habla tanto de su talento como de sus valores dentro y fuera del campo. Por eso, el… pic.twitter.com/jReCmQVKDC — Diario SPORT (@sport) November 19, 2025

Para cerrar dijo: “Obviamente, voy a volver. Voy a estar presente en el estadio como un aficionado más, siguiendo al equipo, al club, y siendo un hincha más”. Cabe recordar que el '10' sorprendió hace algunas semanas con una visita inesperada al Camp Nou que está en remodelación.