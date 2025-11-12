Al nivel de Messi: el reconocimiento que recibió Zeballos tras su actuación en el Superclásico

El "Changuito" fue la gran figura en la victoria de Boca sobre River por 2 a 0, lo que le valió un premio valorado hoy en día.

Dos argentinos aparecen entre las cartas destacadas disponibles en el modo Ultimate Team: Lionel Andrés Messi y Exequiel Zeballos . El capitán de la Selección Argentina fue incluido tras convertir un doblete en el triunfo definitorio frente a Nashville. Por su parte, el “Changuito” tuvo una sorpresiva actuación en el Superclásico.

Messi recibió una carta con 87 de media , compuesta por los siguientes atributos: 80 de ritmo, 86 de tiro, 86 de pase, 91 de regate, 34 de defensa y 66 de físico.

Zeballos, con un gol y una asistencia en el 2-0 de Boca Juniors sobre River Plate— y obtuvo su soñada carta de 83 de media , con 93 de ritmo, 77 de tiro, 80 de pase, 86 de regate, 42 de defensa y 66 de físico. Su rendimiento dentro del juego la convirtió en una de las más demandadas por los usuarios de Ultimate Team, especialmente entre quienes compiten en el FUT Champions de los fines de semana.

720

La carrera del "Changuito" estuvo marcada por la adversidad. En poco más de un año, sufrió tres lesiones graves que pusieron en jaque su continuidad:

Agosto 2022: En un partido de Copa Argentina contra Agropecuario, sufrió una "sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo" en el tobillo derecho, tras una dura falta de Milton Leyendeker.

En un partido de Copa Argentina contra Agropecuario, sufrió una "sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo" en el tobillo derecho, tras una dura falta de Milton Leyendeker. Febrero 2023: Padeció una rotura del menisco externo de la rodilla izquierda.

Padeció una rotura del menisco externo de la rodilla izquierda. Octubre 2023: Sufrió la peor lesión para un futbolista. Siete minutos después de asistir a Miguel Merentiel contra Belgrano, se rompió los ligamentos cruzados y el menisco externo de la rodilla derecha.

Tras la última lesión, estuvo ausente gran parte de la temporada 2024 y volvió a intensificar entrenamientos en mayo de este año. A sus 23 años, el "Changuito" no solo brilla por su habilidad, sino por su historia de superación.

Además, el ex delantero de Racing Club, Roger Martínez, brilló con la camiseta del Al-Taawon FC al marcar un hat-trick ante Al-Fateh SC. Su actuación le valió una carta TOTW de 83 de media, con 84 de ritmo, 83 de tiro, 79 de pase, 86 de regate, 53 de defensa y 89 de físico.

En cuanto a los primeros puestos del equipo ideal, el mediocampista portugués del PSG Vitinha encabezó la lista con una valoración de 90, seguido por la mediocampista del Bayern Múnich Klara Bühl (88), mientras que el tercer lugar del podio fue para Lionel Messi.

Con esta increíble lista, EA Sports volvió a captar la atención de los fanáticos del fútbol y de los videojuegos por igual. El Team of the Week del FC 26 combina figuras consagradas, jóvenes revelaciones y actuaciones inolvidables que reflejan el presente del deporte real dentro del universo virtual.

Una nueva muestra de cómo el fútbol, tanto nacional como internacional, y el mundo del gaming continúan avanzando juntos, impulsados por la misma pasión y un realismo que crece en cada edición.

Con Zeballos y Messi: la lista de los jugadores de la semana en el EA FC 26

Jugadores con Media 90+

Vitinha - 90 CM

Jugadores con Media 85 a 88

Bühl - 88 LM

Messi - 87 ST

Ballard - 86 CB

Laia Aleixandri - 86 CM

Berardi - 85 RW

Jugadores con Media 83 a 84