"Solo pido tres cosas": se volvió viral en TikTok por sus requisitos para salir con un hombre

Su video superó miles de reproducciones y generó un debate sobre las expectativas en las relaciones. Qué dijo y por qué todos hablan de ella.

El vidoe con los tres insólitos requisitos de una joven a la hora de salir con un hombre, se volvió viral en TikTok.

Una joven compartió en TikTok los tres requisitos que, según manifestó, cualquier hombre debe cumplir para salir con ella . Lo hizo en un video breve, con tono divertido, pero sus palabras no tardaron en dividir opiniones. Mientras algunos usuarios coincidieron con sus exigencias, otros la acusaron de “demasiado selectiva”. En pocas horas las imágenes se viralizaron.

“¿Mi vara está muy alta? Posta pregunto, porque no estoy pudiendo encontrar ningún hombre“ , comenzó preguntando la chica en el video, que acumuló 80 mil likes en tan solo dos días.

La joven detalló los tres requisitos que debe tener un hombre para salir con ella: “ Que no sea adicto a ninguna sustancia , sea inteligente y me trate como un ser humano . Literal son esas tres cosas las que pido”.

“Quizás como cuarto, si estoy muy exquisita, que sea un poquito más alto que yo. Pero también he salido con short kings, los amamos a algunos, otros tienen el ego un poquitito napoleónico”, continuó explicando la usuaria.

Además, aseguró que las mujeres tienden a conformarse aunque no cumplan los requisitos. “Siento que las mujeres estamos muy acostumbradas a pensar: ‘Bueno, es un drogadicto pero es divino’. Como que nunca pueden tener las tres cosas juntas”, señaló. “Después digo: ´Pero pará. Yo tengo las tres cosas juntas. Soy inteligente, trato a la gente bien y no soy drogadicta’. ¿Por qué los hombres no pueden hacer lo mismo? ¿Se entiende?“, sentenció.

Ante un comentario que aseguraba que los que cumplían los requisitos no la atraían físicamente, la tiktoker respondió: “Las mujeres somos capaces de enamorarnos del feo, del que no nos gusta, porque es bueno. Pero esos están rotos, porque la sociedad no los quiere y son unos incels y unos locos de atar. Mejor un lindo hueco, que un feo inteligente y malo”.

Viral en Tik Tok: pagó el mínimo de la tarjeta y contó cómo terminó atrapada en un "infierno"

Otro video que se viralizó en las últimas horas fue el de una joven que contó, cómo pagar solo el mínimo de su tarjeta de crédito la llevó a una espiral de deuda que no pudo controlar.

Bajo la cuenta de @silbadito, la joven decidió contar su experiencia. “Voy a decirles lo que debo de tarjeta. ¿Qué quieren que les diga? No sé cómo pasó. Estudio de esto, se supone que tengo que saber, pero no sé”, dijo al iniciar el video.

“Es como que yo un día tomé la mala decisión de pagar el mínimo de la tarjeta. Ya está. Sentencié mi vida financiera al infierno bancario”, expresó la tiktoker, usando esa frase como síntesis de la situación que atravesó. El relato ganó visibilidad rápidamente y funcionó como espejo para muchas personas que se identificaron con sus palabras.

La protagonista del video admitió usar frases de autoconvencimiento para justificar algunas conductas: “Que yo me lo merezco y para eso trabajo. Esas dos frases las tengo que erradicar de mi vida”. La sensación de estar permanentemente endeudada atravesó toda su vida laboral. “Hasta en un momento dije: ‘¡Fa! Yo seré adicta a las deudas, porque no puede ser’. O sea, toda mi vida laboral siempre estuve pagando cosas”, narró.

La tiktoker manifestó su incomprensión ante la magnitud del problema. “No sé cómo... ¿Qué pasará? No tener deudas, tarjetas de crédito no tener, trabajar y quedarme con el sueño del argentino promedio, ¿no?”, deslizó. Con resignación y un tono de humor, aclaró: “Si lo crees, lo creas”.