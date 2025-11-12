El ex arquero de Argentina que ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

La ceremonia se llevó a cabo en México y también fueron reconocidos otros futbolistas de talla mundial.

Ubaldo Matildo Fillol , uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol argentino, fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional . En una emotiva ceremonia realizada en Pachuca, México, el Pato fue reconocido por su trayectoria y legado, y se convirtió en el único representante de Argentina de la Generación 2025, compartiendo homenaje con figuras legendarias del fútbol mundial.

Durante la gala, el arquero campeón del mundo en 1978 recibió una ovación al subir al escenario, donde se le entregó el tradicional saco que distingue a los nuevos miembros. Emocionado, Fillol expresó: “Estoy realmente feliz y muy agradecido. Este era un sueño que quería cumplir. Gracias a Jesús Martínez y a Antonio Moreno por darme esta posibilidad”.

Conmovido, el Pato también dedicó el reconocimiento a su entorno y a los protagonistas del primer título mundial de la Selección Argentina: “Quiero compartir este hermoso premio con mi familia, con todos los porteros presentes y homenajear un puesto tan difícil. Pero también con mis compañeros y cuerpo técnico de 1978, esa hermosa Selección que nos dio el primer título a nuestro país”.

image

Además del ex River, la edición 2025 del Salón de la Fama incluyó a otras leyendas como Iker Casillas, René Higuita, Dunga, Diego Forlán, Ronald Koeman y Gary Lineker, entre otros. Uno de los momentos más recordados de la noche lo protagonizó precisamente Lineker, quien evocó con humor su paso por el Mundial de México 1986: “Este premio significa mucho para mí, especialmente porque se entrega aquí, donde jugué una Copa del Mundo inolvidable. Marqué seis goles y disputé uno de los partidos más famosos de todos los tiempos: contra la Argentina de Maradona, la Mano de Dios y el golazo de golazos. Yo marqué el que nadie recuerda, ja”.

Con este reconocimiento, Fillol suma un nuevo capítulo a su legado, como símbolo de una generación dorada del fútbol argentino y referente eterno bajo los tres palos.

La destacada carrera de Ubaldo Fillol

Ubaldo Matildo Fillol se destacó en River Plate, Racing Club y la Selección Argentina. Es considerado como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino y mundial. Es recordado por sus grandes voladas, reflejos, capacidad de reacción y el uso de sus piernas, en las que contaba con una fuerza admirable.

image

Surgió en el Club San Miguel de Monte y jugó en Quilmes, Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético de Madrid y Vélez. Obtuvo el premio al futbolista del año en Argentina en 1977 y con la Selección, conquistó la Copa Mundial de la FIFA 1978, cuando fue elegido el mejor arquero, fundamental para que la Albiceleste consiguiera ese logro.

Por su etapa en River, fue la contracara de Hugo Orlando Gatti, otro gran arquero argentino que atajaba en Boca Juniors. El Pato Fillol era la imagen del profesionalismo y la seriedad; el Loco Gatti lo era del desparpajo y de tomarse el fútbol como diversión.

Contando partidos a nivel clubes y de selecciones, el Pato atajó en 792 partidos, recibió 781 goles y registró 178 vallas invictas. Ganó dos títulos regionales con el Flamengo, ocho títulos nacionales (7 títulos de Primera División con River y una Supercopa Española con el Aleti) y dos campeonatos internacionales (la Copa del Mundo con Argentina y la Supercopa Sudamericana con Racing en 1988).