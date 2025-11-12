Quién es el futbolista que pese a no estar convocado visitó la concentración de la Selección argentina

Un futbolista que tuvo que quedarse afuera da la nómina presentada por Lionel Scaloni se presentó en Alicante para acompañar a sus compañeros.

La Selección argentina se prepara para el amistoso con Angola ya con la cabeza puesta en la Copa del Mundo 2026 que será especial por la defensa del título obtenido en Qatar en 2022 y la posible última cita mundialista de Lionel Messi. El plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrena en Alicante para el amistoso que se jugará este viernes desde las 13.

Allí el plantel recibió una visita especial de un futbolista que supo ser convocado por el DT pero que actualmente atraviesa una lesión sufrida con su equipo. Se trata de Franco Mastantuono quien sorpresivamente rompió con la previsibilidad del entrenamiento programado y se acercó desde Madrid para saludar a sus compañeros.

Cabe recordar que el futbolista no fue convocado por Scaloni debido a un pubalgia que sufrió con el Real Madrid y por el cual se perdió los duelos de Champions League ante Liverpool y, también, el de liga española ante Rayo Vallecano. El jugador viajó en auto entre tres y cuatro horas para visitar a los jugadores.

Franco estará junto a los jugadores hasta el jueves, cuando se desarrollará el último día de entrenamiento en España, previo al viaje de siete horas que realizarán en avión para llegar a Angola y disputar el partido el viernes. La práctica será puertas abiertas

Un tapado: Lionel Scaloni convocó a último momento a una sorpresa para la Selección Argentina

La Selección Argentina sumó una nueva sorpresa en su lista de convocados para la última gira internacional del año. Después de confirmarse la baja de Enzo Fernández por una molestia muscular y el esperado regreso de Lisandro Martínez tras su recuperación, Lionel Scaloni decidió citar de urgencia a Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y defensor del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Kevin Mac Allister se suma a los entrenamientos con la Selección

El futbolista se sumará al plantel que enfrentará a Angola el próximo 14 de noviembre en Luanda, en lo que será el último amistoso del 2025 para el conjunto nacional. El llamado, que se oficializó ayer, tomó por sorpresa a propios y extraños. El cuerpo técnico comandado por el pujatense se comunicó directamente con el polifuncional jugador para notificarle su convocatoria e invitarlo a los entrenamientos que comenzarán la próxima semana en Alicante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnionStGilloise/status/1987634098081542446&partner=&hide_thread=false A historic first Argentina call-up for our own Kevin Mac Allister!



Te lo mereces, @KMacallister30 ! pic.twitter.com/3njjb4NblK — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 9, 2025

Allí, la Albiceleste tendrá su base de operaciones antes de viajar hacia África. Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel se instalará en tierras ibéricas hasta el jueves 13, cuando emprenda vuelo hacia la capital del país africano para ultimar los detalles del compromiso amistoso que cerrará el calendario internacional del año. Aunque no era uno de los nombres que sonaban con fuerza para esta ventana, Mac Allister se ganó la citación a fuerza de buenos rendimientos.

Por qué Scaloni decidió citar a Kevin Mac Allister

A sus 26 años, el ex jugador de Argentinos Juniors y Boca atraviesa un excelente momento en el Union Saint-Gilloise, elenco con el que ya consiguió tres títulos locales y se consolidó como pieza clave en la defensa. Su regularidad y su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como zaguero central o lateral derecho, lo convirtieron en uno de los argentinos más destacados del certamen en el Viejo Continente.

En lo que va de la temporada, el defensor acumula 17 partidos oficiales, en los que marcó un gol y brindó una asistencia, incluyendo varias actuaciones sólidas en la Champions League. Su rendimiento llamó la atención del DT del combinado nacional, que valora su capacidad para adaptarse a distintos sistemas defensivos y su firmeza en el juego aéreo, una faceta en la que buscó alternativas durante el último tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1987574027209130277&partner=&hide_thread=false Kevin Mac Allister está convocado a la Selección Argentina. pic.twitter.com/Ly2HRaScUl — Gastón Edul (@gastonedul) November 9, 2025

Uno de los momentos más recordados de su carrera se produjo allá por octubre de 2023, cuando se enfrentó a su hermano Alexis en un duelo entre Liverpool y Union Saint-Gilloise disputado en Anfield. Ahora, volverán a compartir equipo, esta vez con la camiseta de la campeona del mundo y bicampeona de América.