Scaloni dio la lista para jugar ante Angola, sin jugadores locales y con un bombazo de Europa

La selección jugará un solo amistoso en la próxima fecha FIFA, la última del año. Habrá una concentración en España.

Antes de que Lionel Scaloni hiciera pública la lista de convocados para el partido con Angola, ya había varias certezas, como la ausencia de Dibu Martínez. También estaba confirmado por el propio Claudio Tapia , horas antes, que no habría convocados del fútbol local para la última fecha FIFA del año.

Eso fue ratificado en la tarde de este jueves, con la nómina que estará entrenando en Alicante, España, y además enfrentará al seleccionado africano. La misma no tiene a Leandro Paredes (Boca), Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (River) y Facundo Cambeses (Racing).

La gran novedad en la lista es la presencia de Joaquín Panichelli, quien atraviesa un gran momento en el Racing de Estrasburgo.

El delantero es uno de los 24 futbolistas de la nómina que también tiene el regreso de su compañero de equipo Valentín Barco.

panichelli colo barco

Además, se suman como sorpresas a Máximo Perrone, del Como de Italia, y Gianluca Prestianni, de Benfica. Este último tuvo un buen rendimiento con la sub 20 en el Mundial que se disputó en Chile, donde Argentina fue subcampeón.

lista scaloni vs angola

Dos que continúan en la convocatoria y forman parte de la renovación son Nicolás Páz, compañero de Perrone, y José Manuel López, finalista de la Copa Libertadores con el Palmeiras.

De los principales exponentes, están Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González y Giovani Lo Celso.

Otros nombres que estuvieron ante Venezuela y Puerto Rico pero se quedaron sin su lugar son Leonardo Balerdi, lesionado en Olympique de Marsella, y Franco Mastantuono, atacante de Real Madrid, que padece una pubalgia.

Argentina enfrentará a Angola el próximo 14 de noviembre, en Luanda.

Quién es Panichelli

panicheli festejo

Nacido en Córdoba, Panichelli es un delantero centro de gran porte (1,90 m de altura). Hizo divisiones inferiores en Racing de Córdoba y Belgrano. Curiosamente, en febrero de 2020, tras entrenar un mes en Boca Juniors sin llegar a un acuerdo, se oficializó su pase a las inferiores de River.

Goleador en Reserva, pero sin debut en Primera

En River, "Pani" demostró rápidamente su capacidad goleadora en la Reserva: en el torneo de la categoría, jugó 23 partidos y anotó 12 goles.

Su gran rendimiento lo llevó a ser convocado por Marcelo Gallardo para el primer equipo en una ocasión, para un partido contra Talleres de Córdoba el 24 de septiembre de 2022.

Sin embargo, Panichelli nunca llegó a debutar oficialmente con la camiseta de River. En enero de 2023, fue fichado por el Deportivo Alavés de España, yéndose del club de Núñez.

La explosión goleadora que lo llevó a la Selección

Tras una grave lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, Panichelli fue cedido al C.D. Mirandés de la Segunda División española para la temporada 2024/25.

Allí fue donde explotó todo su potencial: se convirtió en el máximo artillero del equipo con 21 goles y 8 asistencias en 44 partidos, siendo una de las grandes revelaciones de la liga y llevando al humilde equipo a la final del playoff por el ascenso.

Su espectacular temporada llamó la atención de la Ligue 1. En julio de 2025, el R. C. Estrasburgo de Francia lo compró. Su adaptación ha sido inmediata: en lo que va de la temporada 2025-26, ya lleva 10 goles en 14 partidos, un rendimiento notable que le valió la sorpresiva convocatoria de Lionel Scaloni.