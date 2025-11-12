Carmen Maura, la actriz española, que vino a la Argentina para el estreno de su protagónico de terror

La talentosa y multipremiada actriz española Carmen Maura se encuentra en el país con motivo del estreno de su nueva película, "Vieja Loca", un film de terror real que cuenta la historia de una abuela senil y que es dirigida por Martín Mauregui.

Durante el último fin de semana, la artista fue una de las invitadas a La noche de Mirtha y fue sorprendida por la conductora al revelarle que no pudo terminar de ver su película. "Te confieso una cosa; vi una parte y no pude seguir viéndola", aseguró la diva.

Maura interpreta a una anciana que estará a cargo de Hendler, quien recibe un mensaje desesperado de una exnovia para que cuide de su madre, sin embargo, se convertirá en la peor pesadilla del protagonista.

Embed - Trailer de Vieja loca (HD)

La actriz contó que se divirtió mucho durante el rodaje, aunque también le provocó escalofríos verse en la pantalla grande. "La primera vez que la proyectaron, tuve que cerrar los ojos del susto que me daba. Es una película para quienes disfrutan mucho del cine de terror", afirmó.

"Me la pasé muy bien haciéndola, era como un juego. Estuve rodeada de gente joven, el director me caía fenomenal, y Hendler me ayudó mucho en escenas en las que yo no me podía levantar. Pero cuando la vi, no pude soportarla", confesó Maura. Finalmente, la actriz aseguró que fue la primera vez que se entregó tanto a un personaje sin preocuparse por su aspecto físico. "Renuncié a los aspectos físicos y al peligro", concluyó.

Quién es Carmen Maura

María del Carmen García y Maura, más conocida como Carmen Maura, es una actriz española. Ha desarrollado su carrera tanto en su país natal como en Francia y México, con gran éxito en los tres, lo que la ha hecho merecedora de cuatro premios Goya –récord solo igualado por Verónica Forqué– y un premio César del cine francés, así como del premio a la mejor actriz del prestigioso Festival de Cannes.

image

Durante años fue la actriz más galardonada por la Academia de Cine Europeo (1988 y 1990), honor que en la actualidad comparte con las actrices Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Sandra Hüller y Charlotte Rampling. Algunas de las películas más importantes en las que ha intervenido son "¿Qué he hecho yo para merecer esto?", "Mujeres al borde de un ataque de nervios", "¡Ay, Carmela!", "Sé infiel y no mires con quién", "La comunidad", "800 balas", "Volver", "Las chicas de la sexta planta" o "Las brujas de Zugarramurdi".

También es conocida por ser la primera actriz vinculada profesionalmente con el famoso director de cine español Pedro Almodóvar, siendo la primera en recibir el sobrenombre de "chica almodóvar". A raíz de sus memorables trabajos y extensa carrera, es considerada por los medios y la crítica especializada como una de las grandes actrices de Europa y de los países hispanoparlantes.

Carmen Maura forma parte de la dinastía Maura. Es bisnieta de Bartolomé Maura y Montaner, conocido grabador de su época y hermano del político Antonio Maura y Montaner.