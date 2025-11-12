Cuánto sale una Zanella ZB110 con valor actualizado en noviembre 2025

Es una de las motos más patentadas de Argentina: se destaca por su andar citadino y su diseño compacto. Modelos, precios y todas sus características.

El segmento Cub de las motos de 110 cc es el más elegido en Argentina por su bajo costo, mantenimiento sencillo y consumo reducido. Dentro de esa categoría, la Zanella ZB 110 se mantiene como uno de los modelos más elegidos gracias a su diseño compacto, ideal para moverse con agilidad en la ciudad. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Zanella ZB 110 se destaca por tener un tanque de combustible con capacidad de 3 litros, que rinde hasta 185 kilómetros de autonomía en condiciones normales de uso, lo que lo convierte en uno de los modelos más rendidoras del mercado .

Según el reporte que entrega la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Zanella ZB 110 fue la sexta moto más patentada en octubre con 1.898 unidades . Primera quedó la Honda Wave (6.025), segunda Gilera Smash (5.504) y el podio lo completó Keller KN 110-8 (4.651).

Zanella ZB 110 La Zanella ZB 110 tiene una automomía estimada de 185 kilómteros. Gilera

En lo que respecta al ranking anual, que por el momento cuenta con los datos de los 10 primeros meses de 2025, el resultado es el siguiente:

Honda Wave 110 - 51.888 unidades Gilera Smash - 48.046 Keller KN 110-8 - 39.631 Motomel Blitz 110 - 39.522 Corven Energy 110 - 30.264 Mondial LD 110 Max - 20.257 Zanella ZB 110 - 15.490 Motomel S2 150 - 14.845 Zanella ZB 110 RT - 13.063 Hona XR 150L - 9.505

Si se mira el mercado general, durante el mes de octubre se patentaron 61.120 motovehículos, 3,1% más que en septiembre y 32,0% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 535.950 motos 0km patentadas, lo que equivale a un crecimiento del 38,9% respecto de 2024.

Zanella ZB 110 Zanella ZB 110. Gilera

Zanella ZB 110: modelos y ficha técnica

La Zanella ZB110 se posiciona como una de las opciones más destacadas dentro del segmento Cub, pensado para quienes buscan una moto liviana, práctica y económica para moverse por la ciudad. Producida en la planta que la marca tiene en San Luis, combina un diseño sencillo con prestaciones confiables, lo que la convierte en una alternativa ideal para la rutina diaria y para quienes priorizan la eficiencia por encima de todo. Además, incorpora detalles prácticos que mejoran la experiencia urbana:

Puerto USB para cargar el celular mientras se conduce.

para cargar el celular mientras se conduce. Sistema de luces LED con hasta 20.000 horas de vida útil.

con hasta 20.000 horas de vida útil. Baulera bajo el asiento para guardar objetos personales.

para guardar objetos personales. Escape con protector Darkmat que aporta seguridad.

Darkmat que aporta seguridad. Asiento a 780 mm de altura, cómodo para distintos tipos de conductor.

En lo mecánico, viene equipada con un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos, con arranque eléctrico y a patada, acoplado a una caja semiautomática de 4 velocidades. Entrega una potencia máxima de 6,7 caballos a 8.500 rpm y un torque de 7,5 Nm a 5.500 rpm.

Su suspensión combina horquilla telescópica hidráulica adelante y doble amortiguador atrás, mientras que los frenos a tambor responden de manera adecuada para el tránsito urbano. Con capacidad de carga de hasta 150 kg y llantas de rayos, la ZB110 resulta versátil y confiable para distintos usos diarios.

Cuánto sale una Zanella ZB 110 con precio actualizado en noviembre 2025

En noviembre de 2025, la Zanella ZB 110 que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios de contado:

Zanella ZB 110 Base - $1.400.000

- $1.400.000 Zanella ZB 110 Full - $1.800.000

Un dato a tener en cuenta es que a estos costos luego hay que agregarle los gastos de patentamiento y que si se solicita un sistema de financiación también van a ser más elevados.