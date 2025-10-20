Cuánto sale una Zanella ZB 110 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Se produce en San Luis y es una de las motos más patentadas del país. Modelos, precios y todas sus características.

La Zanella ZB 110 es una de las motos más populares del país debido a que combina agilidad , bajo consumo, y confiabilidad para los desplazamientos diarios. Además, su motor eficiente y su diseño compacto facilitan las maniobras en el tránsito urbano ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

Este modelo del segmento Cub (sigla que traducida del inglés significa “moto urbana económica”) se encuentra disponible en versiones base y full , y se ofrece en colores llamativos como aluminio, gran rubí y cielo eléctrico.

La ZB 110 tiene un tanque de 3 litros , que rinde hasta 185 kilómetros en condiciones normales de uso. Esta autonomía la convierte en una de las motos más rendidoras de su segmento , perfecta para quienes se trasladan todos los días y quieren ahorrar tiempo y dinero en combustible.

Zanella ZB 110: así son sus patentamientos en 2025

La Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) entregó su reporte mensual, en el que se destaca que Zanella ZB 110 fue la octava moto más patentada de septiembre, con 1.542 unidades. Lideró la estadística Honda Wave (6.056), en segundo lugar quedó Gilera Smash (5.478) y completó el podio Keller KN110-8 (4.581).

En la foto anual, este modelo figura como el tercero más patentado de 2025. El ránking se reproduce a continuación:

Honda Wave 110 - 42.527 patentamientos Gilera Smash - 42.522 Motomel B110 - 35.725 Keller KN 110-8 - 34.950 Corven Energy 110 - 27.000 Mondial LD 110 Max - 18.802 Zanella ZB 110 - 13.585 Motomel S2 150 - 13.352

Zanella ZB 110 El Mercado de las motos está en auge en Argentina. Foto: Zanella

A nivel general, el mercado de la motos se mantiene en crecimiento en Argentina en septiembre se vendieron 59.056 unidades, un 7% más que en agosto. Así, los primeros nueve meses del año acumulan 474.575 motovehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 39,8% respecto de 2024.

Zanella ZB 110: modelos y ficha técnica

La Zanella ZB110 se posiciona como una de las opciones más destacadas dentro del segmento Cub, pensado para quienes buscan una moto liviana, práctica y económica para moverse por la ciudad. Producida en la planta que la marca tiene en San Luis, combina un diseño sencillo con prestaciones confiables, lo que la convierte en una alternativa ideal para la rutina diaria y para quienes priorizan la eficiencia por encima de todo. Además, incorpora detalles prácticos que mejoran la experiencia urbana:

Puerto USB para cargar el celular mientras se conduce.

para cargar el celular mientras se conduce. Sistema de luces LED con hasta 20.000 horas de vida útil.

con hasta 20.000 horas de vida útil. Baulera bajo el asiento para guardar objetos personales.

para guardar objetos personales. Escape con protector Darkmat que aporta seguridad.

Darkmat que aporta seguridad. Asiento a 780 mm de altura, cómodo para distintos tipos de conductor.

Zanella ZB 110 tablero Así es el tablero de la Zanella ZB 110. Foto. Zanella

En lo mecánico, viene equipada con un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos, con arranque eléctrico y a patada, acoplado a una caja semiautomática de 4 velocidades. Entrega una potencia máxima de 6,7 caballos a 8.500 rpm y un torque de 7,5 Nm a 5.500 rpm.

Su suspensión combina horquilla telescópica hidráulica adelante y doble amortiguador atrás, mientras que los frenos a tambor responden de manera adecuada para el tránsito urbano. Con capacidad de carga de hasta 150 kg y llantas de rayos, la ZB110 resulta versátil y confiable para distintos usos diarios.

Cuánto sale una Zanella ZB 110 con precio actualizado en octubre 2025

En octubre de 2025, la Zanella ZB 110 que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios de contado:

Zanella ZB 110 Base - $1.400.000

- $1.400.000 Zanella ZB 110 Full - $1.800.000

(*) Un dato a tener en cuenta es que a estos costos luego hay que agregarle los gastos de patentamiento y que si se solicita un sistema de financiación también van a ser más elevados.