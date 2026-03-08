Cuánto sale el Citroën Aircross 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Dentro de uno de los segmentos más competitivos de los autos 0km, es un SUV compacto que ofrece hasta siete asientos y busca destacarse por su versatilidad.

El mercado de los SUV compactos sigue siendo uno de los más competitivos de la Argentina, impulsado por la demanda de vehículos versátiles que puedan combinar uso urbano con viajes familiares. En ese escenario, Citroën actualizó su propuesta para el segmento B con el Aircross , el modelo que anteriormente se comercializaba bajo el nombre C3 Aircross.

Una de las características que lo distingue dentro de su categoría es la posibilidad de contar con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros , algo poco habitual en SUV de este tamaño. Esto le permite posicionarse como una alternativa para familias que necesitan mayor espacio sin tener que pasar a vehículos más grandes y costosos .

La gama actual también incorpora un cambio mecánico en la versión de entrada , con un motor más eficiente pensado para reducir el consumo de combustible y mejorar los costos de uso en el día a día.

Así luce el tablero y el sistema multimedia de Citroën Aircross.

Citroën Aircross: versiones y motorizaciones

El Citroën Aircross se comercializa en Argentina en cinco versiones: 1.3 Feel Pack, T200 Feel Pack, T200 Shine, T200 XTR y T200 Shine 7, todas importadas desde Brasil.

La principal novedad está en la versión de entrada, que reemplazó el anterior motor VTi 1.6 por el motor Firefly 1.3 -el mismo que utiliza el Fiat Cronos-, una mecánica de cuatro cilindros que entrega 96 CV a 5.750 rpm y 125 Nm de torque a 4.250 rpm. Esta variante mantiene caja manual de cinco velocidades y tracción delantera.

El resto de la gama utiliza el motor turbo T200 de 1.0 litro, que desarrolla 120 CV a 5.750 rpm y 200 Nm de torque desde 1.750 rpm. En estas versiones la transmisión es automática CVT con siete marchas simuladas, una configuración orientada a priorizar suavidad de marcha y eficiencia en el consumo.

Citroën Aircross: dimensiones y capacidad interior

En términos de tamaño, el Aircross mantiene proporciones compactas pensadas para el uso urbano, pero con un interior amplio para su segmento. Entre sus principales medidas se destacan:

Largo: 4.320 mm

4.320 mm Distancia entre ejes: 2.675 mm

2.675 mm Ancho: 1.720 mm

1.720 mm Alto: 1.678 mm

El baúl ofrece 493 litros de capacidad, que pueden ampliarse hasta 1.080 litros con los asientos rebatidos, lo que permite adaptarlo tanto al uso familiar como al transporte de carga.

Citroen Aircross 2 Citroën Aircross, un SUV urbano con buen desempeño en ruta. Stellantis

En la versión Shine 7, el modelo suma una tercera fila con dos asientos removibles individualmente, lo que permite transformar el habitáculo según las necesidades del viaje.

Citroën Aircross: equipamiento y tecnología

En materia de tecnología y conectividad, toda la gama del Aircross incluye el sistema Citroën Connect con pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. También incorpora un panel de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas, configurable desde el volante multifunción.

Entre los principales elementos de equipamiento se destacan:

Dirección asistida eléctrica variable

Regulador y limitador de velocidad (según versión)

Levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas

Cámara de retroceso

Sensores de estacionamiento trasero

Sistema multimedia con conectividad inalámbrica

Puertos USB delanteros y traseros

Las versiones más equipadas agregan tapizado de cuero, climatizador automático y detalles estéticos específicos, como llantas de aleación diamantadas o terminaciones exclusivas en el caso de la variante XTR.

Citroën Aircross: seguridad

El SUV compacto de Citroën incorpora una dotación de seguridad alineada con lo esperado para su categoría. Entre los principales sistemas se encuentran:

Control de estabilidad (ESP)

Control de tracción (ASR)

Frenos ABS con asistencia al frenado de emergencia

Ayuda al arranque en pendiente

Airbags frontales y laterales delanteros

Fijaciones ISOFIX para sillas infantiles

Detector de presión de neumáticos

Citroen Aircross 3

También incluye cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento, lo que facilita las maniobras en espacios reducidos.

Cuánto sale el Citroën C3 Aircross 0km en marzo 2026

El Citroën C3 Aircross se ofrece en Argentina con varias configuraciones de equipamiento y motorización. Estos son los precios de lista de sus versiones:

Citroën C3 Aircross 1.3 Feel Pack MY26.5: $36.900.000

Citroën C3 Aircross T200 Feel Pack MY26.5: $40.320.000

Citroën C3 Aircross T200 Shine MY26.5: $41.280.000

Citroën C3 Aircross T200 XTR MY26.5: $41.720.000

Citroën C3 Aircross T200 Shine 7 Bi-Tono MY26.5: $43.680.000

El modelo de Citroën cuenta con garantía de tres años o 100.000 kilómetros y busca posicionarse como una de las opciones familiares más versátiles del segmento B, especialmente por su configuración de siete plazas, una característica poco frecuente en SUV de este tamaño.