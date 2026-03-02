Cuánto sale un Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Producido en Zárate, se destaca en el segmento de los SUV por una propuesta original, con tracción integral 4x4. Qué hizo la terminal con su precio este mes.
El Toyota SW4 es un SUV que se destaca por ofrecer prestaciones únicas: tiene el confort y la tecnología de un vehículo urbano, pero también es único porque fue diseñado con el chasis de largueros de la pickup Hilux, lo que le otorga una gran capacidad off-road. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo 2026?
El SW4 cuenta con un sistema de tracción integral 4x4 conectable -o permanente en algunos modelos- con caja reductora (alta y baja), además de que incorpora bloqueo de diferencial trasero y control de tracción activo (A-TRC), lo que lo convierte en un SUV extremo capaz de enfrentar terrenos difíciles como barro, arena o piedra.
Fabricada en la planta bonaerense de Zárate con una mecánica turbodiésel probada y una puesta a punto orientada a la durabilidad, el Toyota SW4 apunta a un usuario que buco algo más que confort urbano: tiene siete plazas reales, una posición de manejo elevada y es una opción sólida tanto para viajes largos como para caminos complejos o un uso recreativo intenso.
Toyota ya prueba el nuevo SW4 que llegaría a Argentina
Toyota está trabajando en la renovación del SW4 y las primeras unidades de este SUV mediano ya fueron vistas en fase de pruebas en Tailandia, Asia. En esa región, el modelo se comercializada bajo el nombre Fortuner y se prevé que su lanzamiento internacional sea dentro de este año.
Está confirmado que el nuevo SW4 será producido en la planta bonaerense de Zárate para abastecer al mercado argentino y Mercosur, aunque su lanzamiento recién se produciría en 2027.
Las unidades del SW4 fueron avistadas en Tailandia con camuflaje, aunque se vislumbró que cambiaría la parrilla frontal y en la parte trasera las ópticas serán más estilizadas. Y lo más importante: a nivel mecánica se mantendrá el motor turbodiésel de 2.8 litros, aunque también se incorporaría un sistema híbrido suave de 48 voltios.
Toyota SW4: ficha técnica y características en Argentina
Bajo el capot, todas las versiones de Toyota SW4 comparten el motor turbodiésel 2.8 de 204 CV y 500 Nm, con caja automática de seis marchas y tracción 4x4 desconectable con reductora. Esta fórmula le da buena respuesta en ciudad, eficiencia en ruta y un desempeño sólido fuera del asfalto.
En confort y tecnología, ofrece climatizador bizona, asientos de cuero ventilados, portón trasero eléctrico y sistema de audio JBL con 10 parlantes y subwoofer. Además, incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador por inducción y visión 360°.
Motorización y desempeño
- Motor 2.8 turbodiésel de 204 CV y 500 Nm
- Caja automática de 6 marchas
- Tracción 4x4 con reductora
- Modos de conducción y control de tracción A-TRC
Confort y tecnología
- Climatizador bizona
- Asientos de cuero ventilados
- Portón trasero eléctrico
- Sistema de audio JBL (10 parlantes + subwoofer)
- Pantalla táctil de 9" con Android Auto / CarPlay inalámbrico
- Cargador por inducción
- Cámara 360°
Seguridad
- Toyota Safety Sense:
- Alerta de precolisión
- Asistente de mantenimiento de carril
- Control de crucero adaptativo
- 7 airbags
- Control de estabilidad y tracción
- Asistente de arranque y descenso en pendientes
- Anclajes ISOFIX
Cuánto sale un Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026
La terminal no aplicó aumentos este mes, por lo que la lista oficial de precios vigente para el Toyota SW4 en marzo 2026 queda así:
- SW4 SRX 4x4 2.8 AT: $91.585.000
- SW4 Diamond 4x4 2.8 AT: $92.508.000
- SW4 GR-Sport 4x4 2.8 AT: $97.092.000
