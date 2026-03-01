Se viene la nueva Volkswagen Amarok: un cambio histórico y la fecha que asoma

Avanzan las reformas en la planta de General Pacheco: cuándo será el cambio de la generación actual a la próxima.

Imagen de la Volkswagen Amarok vista de perfil, en las calles de Brasil. Foto: Placa Verde.

La Volkswagen Amarok se prepara para uno de los hitos más importantes desde que se fabrica en la Argentina: la marca ya mostró avances concretos de las obras en General Pacheco y el horizonte empieza a vislumbrrse de cara a 2027 . No será un simple restyling: la próxima etapa de la pickup será a partir de una generación totalmente nueva, regional, con importantes cambios industriales y un paquete tecnológico que, por primera vez, abarcará la electrificación.

Por el momento, la foto de la nueva Amarok está en la fábrica: están en marcha las nuevas instalaciones, la incorporación de procesos más modernos y una transformación que también reacomodó el mapa productivo. Para hacerle espacio al nuevo modelo, el Volkswagen Taos dejó de producirse en Pacheco y ahora llega importado desde México , una decisión que marca la prioridad que Volkswagen le da a su próxima chata regional. En Pacheco saben que la pickup mediana es una pieza clave para el negocio local y, sobre todo, para exportar.

Una de las claves de esta renovación industrial está ligada a la calidad y la durabilidad, dos valores que en una pickup de estas características son determinantes. Sobre eso, Volkswagen acaba de mostrar cómo avanza en la fábrica el sistema KTL (cataforesis) , un proceso industrial clave en donde se aplica la primera capa anticorrosiva de manera uniforme, incluso en zonas donde los métodos tradicionales no llegan.

La nueva Volkswagen Amarok saldrá de esta planta que está en reconversión. Se estima será lanzada a principios de 2027.

A la par, el proyecto suma tecnología de producción más moderna, como la inmersión rotativa RoDip y un horno de curado 100% eléctrico abastecido con energía renovable. Así buscan elevar el estándar productivo y alinearse con la neutralidad de carbono hacia 2050.

Volkswagen Amarok 2027: la nueva motorización de la pickup

La fecha que asoma no es un rumor: la Volkswagen Amarok de nueva generación está prevista para comenzar su producción en el primer semestre de 2027. El proyecto toma como punto de partida una arquitectura desarrollada en China, bajo la órbita del grupo SAIC, que tiene como base a la pickup Maxus, para luego sumar la adaptación de Volkswagen en diseño, puesta a punto y estándares de la marca alemana.

Volkswagen Amarok 2027 Así es la Volkswagen Amarok que se prepara para ser lanzada en 2026. Foto: Placa Verde.

El propósito es que la futura Amarok regional se apoye en una base ya existente para ganar eficiencia en desarrollo y costos, en un mercado donde cada decisión industrial cuenta.

La electrificación también aparece en el horizonte cercano. En el ecosistema de versiones posibles suena fuerte el de una motorización híbrida, en lo que sería la gran novedad tecnológica.

Volkswagen Amarok y un cambio histórico: la despedida del V6

Con la nueva Volkswagen Amarok en camino, el plan contempla el fin de la generación actual fabricada en Pacheco, y con ella, la salida de escena de versiones icónicas para el público fierrero, como la V6.

Los tiempos que se vienen manejando en el proyecto apuntan a un cierre productivo de la versión actual durante el segundo semestre de 2026, para dejar un margen de adaptación industrial antes de la llegada de la nueva generación. Es decir: este año es la gran bisagra, con el modelo actual cerrando su etapa y la planta terminando de prepararse para el salto de 2027.

El proyecto regional busca una pickup con más tecnología, con opciones de suspensión y estructura que podrían acercarla, en comportamiento, a esquemas más modernos, sin perder la esencia de herramienta de trabajo que la mantuvo como referencia en el segmento por dos décadas.

Planta de Volkswagen en General Pacheco Alexander Seitz, CEO de Volkswagen Latinoamérica, junto a Marcellus Puig, CEO y presidente de Volkswagen Group Argentina, mostraron el avance de las obras.

En una reciente visita a Pacheco de altos directivos de la marca, se reforzó además la mirada estratégica sobre la Argentina dentro del plan regional. Una de las definiciones más directas: el país es “un componente clave de la estrategia en Sudamérica”, y ahí se entiende por qué Volkswagen apuesta a sostener a Pacheco su hub de pickups para la región.

Desde la filial local dejaron una frase que resume el clima puertas adentro: “Estamos preparándonos para la totalmente nueva Amarok en 2027, y el progreso ya se ve en cada etapa”.