Garantía de 1 millón de kilómetros: cómo es el super 4x4 que llega a la Argentina

Mañana sale a la venta un modelo que viene a competir contra los todo terreno más extremos.

El súper 4x4 que promete hacer ruido en el mercado local es el GWM Tank 300 , un todoterreno mediano que desembarca de la mano del Grupo Antelo . Su carta de presentación no deja dudas: garantía de 1.000.000 de kilómetros para los principales componentes mecánicos (motor y transmisión), un diferencial que cambia los parámetros tradicionales.

La novedad más fuerte es, justamente, esa garantía “récord” que cubre motor y transmisión por 10 años o 1 millón de kilómetros (lo que ocurra primero). Además, el resto del vehículo queda amparado por 6 años o 200.000 kilómetros , niveles muy por encima del promedio del mercado local. Para referencia, muchas marcas ofrecen 3 años o 100.000 kilómetros , con pocas excepciones.

La apuesta es clara: posicionar al Tank 300 como un todoterreno robusto y, al mismo tiempo, confiable para quien busca usar un súper 4x4 en serio, ya sea en la estepa neuquina, la cordillera o en viajes largos por ruta. Con estética clásica y líneas cuadradas, la marca lo enmarca dentro del Segmento D y lo pone a competir contra BAIC BJ40 , Jeep Wrangler y Ford Bronco . El precio se sabrá a partir de mañana, con el lanzamiento oficial.

En lo mecánico, llega con un motor 2.0 turbo naftero de 210 CV y 380 Nm, asociado a caja automática de 8 marchas. Para el uso off-road, ofrece tracción 4x4 desconectable, baja (reductora) y bloqueo de diferenciales delantero y trasero, una combinación de peso para quien de verdad pisa la tierra. En conjunto, es un paquete técnico que justifica hablar de súper 4x4 sin exageraciones.

GWM Tank 300 El interior del GWM Tank 300 muestra tecnología y terminaciones de calidad. Foto: GWM.

Cómo es el GWM Tank 300

El diseño del Tank 300 combina proporciones clásicas de 4x4 con detalles modernos que lo distinguen en la calle. Más allá de la estética, lo que importa para el usuario es que el conjunto técnico —4x4 con baja, doble bloqueo de diferenciales y automática de 8— está pensado para salidas off-road reales, con la comodidad que se espera de un producto actual.

Embed

Motor: 2.0 turbo de inyección directa , 217 CV a 5.500 rpm y 380 Nm entre 1.800–3.600 rpm.

de , y entre 1.800–3.600 rpm. Transmisión: automática de 8 marchas.

Tracción: 4x4 inteligente con 4L (reductora) y modos de manejo : 2H, 4H, 4L/MTS (Estándar, Bache, Roca, Montaña, Barro), Nieve y Experto.

con y : 2H, 4H, (Estándar, Bache, Roca, Montaña, Barro), y Bloqueos: diferencial delantero y trasero con control eléctrico. (Clave para un súper 4x4 real).

con control eléctrico. (Clave para un real). Suspensión: delantera independiente McPherson ; trasera multilink .

delantera ; trasera . Frenos: discos en las cuatro ruedas .

. Neumáticos / llantas: 265/65 R17 , aleación de 17" .

, . Dimensiones (mm): 4.760 (largo) x 1.930 (ancho) x 1.903 (alto); distancia entre ejes 2.750 .

(largo) x (ancho) x (alto); . Peso bruto: 2.552 kg .

. Capacidad: 5 plazas ; baúl 400 L (hasta 1.635 L con asientos abatidos); tanque 70 L .

; baúl (hasta con asientos abatidos); tanque . Seguridad y ADAS: 6 airbags, ESP, RMI, TCS, TPMS, HHC/HDC, ACC, LKA/LCK, TJA, ICA, HBA, cámara 360° y 8 sensores de estacionamiento.

El Grupo Antelo confirmó el debut local del Tank 300 y ya difundió la ficha técnica oficial para Argentina. La estrategia comercial y los precios se informan en el marco del lanzamiento; habrá que ver cómo se ubica frente a sus rivales directos, aunque la garantía inédita ya le da una ventaja competitiva en la conversación.

GWM Tank 300 El GWM Tank 300 es parte del desembarco masivo de marcas chinas en el país. Foto: GWM.

El empresario Manuel Antelo, quien lideró Renault y Nissan en Argentina ahora regresó como representante oficial en nuestro país de la marca china Great Wall Motors (GWM). Su Grupo Car One ya presentó en Buenos Aires los Haval H6 HEV, Haval Jolion Pro HEV y Ora 03 de inminente arribo al país; aprovechando el cupo de importación sin aranceles implementado por el Gobierno, las primeras 4.000 unidades que empezaron a llegar en junio.

Se trata de la primera etapa de un ambicioso plan de inversión a 10 años en autos, logística, real estate y retail: en 2025, el grupo de Antelo inyectará US$ 60 millones, de un total de US$ 200 millones, para, por ejemplo, consolidar la presencia de los productos de Great Wall en la Argentina expandiendo su red a 24 concesionarios en todo el territorio nacional.